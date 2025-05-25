Hikayesi Herkesi Üzdü: Kim Milyoner Olmak İster Yarışmacısı 40 Metreden Düşüp 9 Saatte Kurtarıldığını Anlattı
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne bu kez sorulardan çok yarışmacı Önder Yurdagül'ün yaşadıklarını anlatması damga vurdu. 36 yaşındaki yarışmacı, 10 yaşındayken geçirdiği kazaya dair detayları anlattı. 40 metreden düşen ve 8-9 saatte kurtarılan Yurdagül, kaza sonucu engelli kalmış.
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne sorular değil, bir yarışmacının yaşadıkları damga vurdu.
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10 yaşındayken Antalya'daki 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen Ömer Yurdagül, 8-9 saatte kurtarılabilmiş.
Yarışmacı Ömer Yurdagül'ün yaşadıklarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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