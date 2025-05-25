Kısa Kesti: Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Diziyle İlgili Soruya Net Yanıt
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katıldılar. Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, kendisine sorulan Kızılcık Şerbeti sorusuna son derece net bir yanıt verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmıştı.
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Emrah Altıntoprak ile birlikte Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katılan Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti sorusuna net yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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