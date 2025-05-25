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Kısa Kesti: Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Diziyle İlgili Soruya Net Yanıt

Kısa Kesti: Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Diziyle İlgili Soruya Net Yanıt

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 21:08

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katıldılar.  Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, kendisine sorulan Kızılcık Şerbeti sorusuna son derece net bir yanıt verdi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmıştı.

Hikayesi bittiği için senaristler tarafından diziden çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, bu durumun ardından dizinin senaristlerini takipten çıkmıştı. Dizinin 100. bölüm kutlamasına da çağrılmayan oyuncu diziyle bağlarını tamamen kopardı.

Emrah Altıntoprak ile birlikte Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katılan Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti sorusuna net yanıt verdi.

Emrah Altıntoprak ile birlikte Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katılan Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti sorusuna net yanıt verdi.

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı videoya göre, muhabirlerin 'Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyor musunuz?' sorusuna 'Hayır, yalan mı söyleyeyim?' diyen Sibel Taşçıoğlu, vedasının ardından 1-2 bölümü izledikten sonra diziyi bıraktığını açıkladı. Herkesin gülme krizine girdiği anlarda ünlü ismin netliği dikkat çekti.

Açıklamasını ve daha fazlasını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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