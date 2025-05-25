Uzak Şehir'de Şahin'in Nemrut Annesi Fidan Yalı Çapkını'ndaki Ürkütücü İsim Çıktı!
Kanal D'nin sevilen dizisinde Nare ile Şahin'in bir türlü kavuşamamalarının ikinci büyük sebebi olan Fidan, Yalı Çapkını'nın da belalı bir karakteriymiş! İlkay Kayku'nun hayat verdiği Fidan karakteri Uzak Şehir'de ne kadar dikkat çekiyorsa, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı karakter de bir o kadar önemliymiş. Gelin, bakalım Yalı Çapkını'nda hangi karakteri canlandırmış?
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da sezon finali yapacak.
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Dizinin favori çiftlerinden biri olan Nare ve Şahin'in kavuşamaması da izleyiciyi çılgına çeviren sebeplerden biri.
Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Yalı Çapkını'nda rol aldığı ortaya çıktı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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