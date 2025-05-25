Uzak Şehir'de Şahin'in Nemrut Annesi Fidan Yalı Çapkını'ndaki Ürkütücü İsim Çıktı!

Kanal D'nin sevilen dizisinde Nare ile Şahin'in bir türlü kavuşamamalarının ikinci büyük sebebi olan Fidan, Yalı Çapkını'nın da belalı bir karakteriymiş! İlkay Kayku'nun hayat verdiği Fidan karakteri Uzak Şehir'de ne kadar dikkat çekiyorsa, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı karakter de bir o kadar önemliymiş. Gelin, bakalım Yalı Çapkını'nda hangi karakteri canlandırmış?