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Uzak Şehir'de Şahin'in Nemrut Annesi Fidan Yalı Çapkını'ndaki Ürkütücü İsim Çıktı!

Uzak Şehir'de Şahin'in Nemrut Annesi Fidan Yalı Çapkını'ndaki Ürkütücü İsim Çıktı!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 18:51

Kanal D'nin sevilen dizisinde Nare ile Şahin'in bir türlü kavuşamamalarının ikinci büyük sebebi olan Fidan, Yalı Çapkını'nın da belalı bir karakteriymiş! İlkay Kayku'nun hayat verdiği Fidan karakteri Uzak Şehir'de ne kadar dikkat çekiyorsa, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı karakter de bir o kadar önemliymiş. Gelin, bakalım Yalı Çapkını'nda hangi karakteri canlandırmış?

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da sezon finali yapacak.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da sezon finali yapacak.

Sezon finaline son iki bölüm kalmasına rağmen hala hiç kimsenin kavuşmamış olması izleyicinin sabırsızlığını artırsa da dizide neler yaşanacağını merak etmeden duramıyoruz. Hal böyle olunca da hem bu sezon nasıl bitecek, hem gelecek sezon neler yaşanacak diye düşünüp duruyoruz.

Dizinin favori çiftlerinden biri olan Nare ve Şahin'in kavuşamaması da izleyiciyi çılgına çeviren sebeplerden biri.

Dizinin favori çiftlerinden biri olan Nare ve Şahin'in kavuşamaması da izleyiciyi çılgına çeviren sebeplerden biri.

Onların aşklarının önündeki en büyük engellerden biri Şahin'in annesi Fidan. Nare'nin annesi Sadakat'in 'Şahin'le de olmazdı' sözünün etkisi bir yana, Fidan'ın Nare için organ bağışında bulunmaması aradaki düşmanlığı artırırken ikilinin kavuşmasını da epey çıkmaza sokmuştu.

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Yalı Çapkını'nda rol aldığı ortaya çıktı!

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Yalı Çapkını'nda rol aldığı ortaya çıktı!

Uzak Şehir'de acımasız gelen bir karaktere hayat veren İlkay Kayku, Yalı Çapkını'nda da pek masum birini canlandırmamış. Dizide Hattuç'un kendisine yaşattıklarından intikam almaya çalışan ve bu sebeple Seyran'a işkence yapan Mezide'nin Fidan olduğunu fark etmiş miydiniz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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