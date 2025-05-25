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Yeni Leyla ile Mecnun'umuz mu Doğuyor? Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in "Aile Saadeti"nden İlk Tanıtım Geldi

Yeni Leyla ile Mecnun'umuz mu Doğuyor? Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in "Aile Saadeti"nden İlk Tanıtım Geldi

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 17:17

Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i bir araya getiren Aile Saadeti dizisi, sezonun ilk yaz dizisi olacak. Oyuncu kadrosu netleşen dizinin çekimleri kısa süre önce başlamıştı. Henüz yayın tarihi belli olmasa da diziden ilk tanıtım geldi. Eğlenceli bir aile hikayesi izleyeceğimiz diziyle yeni bir Leyla ile Mecnun etkisi oluşur mu diye merak etmemek mümkün değil.

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Sezonun ilk yaz dizisi Aile Saadeti'nin çekimleri başladı.

Sezonun ilk yaz dizisi Aile Saadeti'nin çekimleri başladı.

ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin senaryosunu Burak Aksak kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor. Hal böyle olunca ortaya eğlenceli bir yapım çıkacağı ihtimali de epey artıyor.

Dizinin başrollerini Buse Meral ve Burak Dakak paylaşıyor.

Dizinin başrollerini Buse Meral ve Burak Dakak paylaşıyor.

Haziran ayında yayın hayatına başlaması beklenen Aile Saadeti'nde Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Fatih Al gibi oyuncular da rol alıyor. Kadrosunun şekillenmesinin ardından çekimlerine başlanan diziden izleyiciyi heyecanlandıran ilk tanıtım yayınlandı.

Aile Saadeti'nin ilk tanıtımı:

Dizi daha ilk tanıtımdan heyecan yarattı:

Dizi daha ilk tanıtımdan heyecan yarattı:
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Prens izleyicisi seni unutmadı...

Prens izleyicisi seni unutmadı...
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Siz tanıtımı nasıl buldunuz?

Siz tanıtımı nasıl buldunuz?
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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