Yeni Leyla ile Mecnun'umuz mu Doğuyor? Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in "Aile Saadeti"nden İlk Tanıtım Geldi
Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i bir araya getiren Aile Saadeti dizisi, sezonun ilk yaz dizisi olacak. Oyuncu kadrosu netleşen dizinin çekimleri kısa süre önce başlamıştı. Henüz yayın tarihi belli olmasa da diziden ilk tanıtım geldi. Eğlenceli bir aile hikayesi izleyeceğimiz diziyle yeni bir Leyla ile Mecnun etkisi oluşur mu diye merak etmemek mümkün değil.
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Sezonun ilk yaz dizisi Aile Saadeti'nin çekimleri başladı.
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Dizinin başrollerini Buse Meral ve Burak Dakak paylaşıyor.
Aile Saadeti'nin ilk tanıtımı:
Dizi daha ilk tanıtımdan heyecan yarattı:
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Prens izleyicisi seni unutmadı...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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