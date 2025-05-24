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"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.05.2025 - 17:23

NOW TV'nin sevilen dizisi 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...'ten kötü haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden başrol oyuncusu ayrılıyor. Üstelik dizinin devam edebileceği müjdesi de gelmişti. Bu haber sevenlerini üzdü. İşte o isim...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Final iddialarına güzel haber gelmişti.

Final iddialarına güzel haber gelmişti.

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…' dizisinin final yapacağı haberi gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in diziye dahil oluşuyla birlikte reytingler iyi giderse sezon finali yapacağı duyuruldu. Haziran sonuna kadar yayında kalması planlanan 'Leyla'da bir yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Diziden ayrılık haberi geldi.

Diziden ayrılık haberi geldi.

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla, başrol oyuncularından Alperen Duymaz canlandırdığı 'Civan' karakterine önümüzdeki bölümde veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu ayrılıkla birlikte dizideki yaprak dökümü devam ederken, eski kadrodan yalnızca Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı (Mali) projede kalmaya devam edecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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