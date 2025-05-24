"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
NOW TV'nin sevilen dizisi 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...'ten kötü haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden başrol oyuncusu ayrılıyor. Üstelik dizinin devam edebileceği müjdesi de gelmişti. Bu haber sevenlerini üzdü. İşte o isim...
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Final iddialarına güzel haber gelmişti.
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Diziden ayrılık haberi geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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