"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." Dizisinin Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla, başrol oyuncularından Alperen Duymaz canlandırdığı 'Civan' karakterine önümüzdeki bölümde veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu ayrılıkla birlikte dizideki yaprak dökümü devam ederken, eski kadrodan yalnızca Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı (Mali) projede kalmaya devam edecek.