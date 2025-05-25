onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Tecavüz Girişimi Sahnesiyle Tepki Çeken Sahipsizler'in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Tecavüz Girişimi Sahnesiyle Tepki Çeken Sahipsizler'in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 17:49

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, özellikle son iki bölümüyle izleyiciyi epey öfkelendirdi. 'Töre' sebebiyle Devran'ın Azize'den ısrarla çocuk istemesi, tecavüze kalkışması ve Azize istemediği için bir başkasıyla resmi olmayan nikah kıyması izleyicinin tepki göstermesine yol açtı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her ne kadar izleyici kızsa da dizi ikinci sezon onayını aldı ve sezon finali tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sahipsizler ikinci sezon onayını almayı başardı.

Star TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sahipsizler ikinci sezon onayını almayı başardı.

Dizinin son iki bölümünde yaşananlar izleyiciyi sinir küpü yapsa da neredeyse 4. bölümde final yapacak dizi ikinci sezon onayını almayı başardı. Son haftalarda Devran'ın bir başkasıyla resmi olmayan nikah kıyması, Azize'ye tecavüz girişimi gibi olaylar izleyicinin tepkisini çekmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahipsizler 28. bölümüyle sezon finali yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahipsizler 28. bölümüyle sezon finali yapacak.

Cem Karcı'nın yönettiği diziyle ilgili bir son dakika değişikliği olmazsa sezon finali tarihine karar verildi. Dizi 18 Haziran Çarşamba günü 28. bölümüyle sezon finali yapacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın