Tecavüz Girişimi Sahnesiyle Tepki Çeken Sahipsizler'in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, özellikle son iki bölümüyle izleyiciyi epey öfkelendirdi. 'Töre' sebebiyle Devran'ın Azize'den ısrarla çocuk istemesi, tecavüze kalkışması ve Azize istemediği için bir başkasıyla resmi olmayan nikah kıyması izleyicinin tepki göstermesine yol açtı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her ne kadar izleyici kızsa da dizi ikinci sezon onayını aldı ve sezon finali tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş