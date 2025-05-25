Tecavüz Girişimi Sahnesiyle Tepki Çeken Sahipsizler'in Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, özellikle son iki bölümüyle izleyiciyi epey öfkelendirdi. 'Töre' sebebiyle Devran'ın Azize'den ısrarla çocuk istemesi, tecavüze kalkışması ve Azize istemediği için bir başkasıyla resmi olmayan nikah kıyması izleyicinin tepki göstermesine yol açtı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her ne kadar izleyici kızsa da dizi ikinci sezon onayını aldı ve sezon finali tarihi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sahipsizler ikinci sezon onayını almayı başardı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahipsizler 28. bölümüyle sezon finali yapacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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