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Flaş Ayrılık: Sezon Finali Tarihi Belli Olan Kuruluş Osman'da Ana Karakterlerden Biri Veda Ediyor

Flaş Ayrılık: Sezon Finali Tarihi Belli Olan Kuruluş Osman'da Ana Karakterlerden Biri Veda Ediyor

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 19:30

Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman, 7. sezonda da ekranlardaki yerini alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 6. sezon finali tarihi netleşen Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi bir de ayrılık yaşanacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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ATV ekranlarında 6 sezondur süren Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında 6 sezondur süren Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7. sezon onayını alan dizinin sezon finali tarihi belli oldu. 194. bölümüyle sezonu kapatacak dizi 6 Haziran'da sezon finali yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir de flaş ayrılık gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir de flaş ayrılık gerçekleşti.

Dizinin Begüm Hatun'u Buçe Buse Kahraman diziye veda etti. Ünlü oyuncu diziye geçtiğimiz sezon katılmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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