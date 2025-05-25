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Bir Engel Ortadan Kalktı: Uzak Şehir'in Pek Sevilmeyen Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Bir Engel Ortadan Kalktı: Uzak Şehir'in Pek Sevilmeyen Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 23:40

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de sezon finali öncesi bir veda yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre her ne kadar beklenen veda olmasa da dizinin pek sevilmeyen karakterlerinden biri diziden ayrılıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Uzak Şehir izleyicileri çiftlerin bir türlü kavuşamamasından şikayetçi.

Uzak Şehir izleyicileri çiftlerin bir türlü kavuşamamasından şikayetçi.

Sezon finaline iki bölüm kala ne Alya ile Cihan, ne Nare ile Şahin, ne de Zerrin ile Kaya kavuşabildi. Bir arada olsalar bile aralarında uçurumlar olan Alya ve Cihan dizinin kavuşulamayanlar kulübü oluşuna en büyük örnek.

Ancak çiftler arasında bir engel kalkıyor, Özkan diziye veda ediyor.

Ancak çiftler arasında bir engel kalkıyor, Özkan diziye veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nare'ye organ bağışı yapan ancak fazla alkolün de etkisiyle komplikasyon geçiren Özkan karakteri diziden ayrılacak. Ödüllü oyuncu Yunus Eski hayatını mı kaybedecek yoksa Nare'den vaz mı geçecek bilinmiyor ancak dizide sürpriz bir evlilik gerçekleşecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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