Bir Engel Ortadan Kalktı: Uzak Şehir'in Pek Sevilmeyen Oyuncusu Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de sezon finali öncesi bir veda yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre her ne kadar beklenen veda olmasa da dizinin pek sevilmeyen karakterlerinden biri diziden ayrılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Uzak Şehir izleyicileri çiftlerin bir türlü kavuşamamasından şikayetçi.
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Ancak çiftler arasında bir engel kalkıyor, Özkan diziye veda ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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