Kıskançlık Krizi mi Bu? Survivor'da Aşk İddialarıyla Gündeme Gelen Aycan ve Adem Birbirine Girdi
Survivor'da bu sezon Aycan ve Adem arasında aşk iddiaları gündemden düşmüyordu. Ancak ikili son bölümde bir hayli gerildi. Tartışmaya başlayan Aycan, Adem'e ağır ithamlarda bulunurken, Adem de Aycan'a 'Çocuksun!' dedi.
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Survivor 2025 olaylı süren sezonda finale adım adım yaklaşıyor.
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Haklarında aşk iddiası ortaya atılan Aycan ve Adem, bu kez fena tartıştılar.
O tartışmayı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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