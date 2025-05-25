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Kıskançlık Krizi mi Bu? Survivor'da Aşk İddialarıyla Gündeme Gelen Aycan ve Adem Birbirine Girdi

Kıskançlık Krizi mi Bu? Survivor'da Aşk İddialarıyla Gündeme Gelen Aycan ve Adem Birbirine Girdi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 23:27

Survivor'da bu sezon Aycan ve Adem arasında aşk iddiaları gündemden düşmüyordu. Ancak ikili son bölümde bir hayli gerildi. Tartışmaya başlayan Aycan, Adem'e ağır ithamlarda bulunurken, Adem de Aycan'a 'Çocuksun!' dedi.

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Survivor 2025 olaylı süren sezonda finale adım adım yaklaşıyor.

Survivor 2025 olaylı süren sezonda finale adım adım yaklaşıyor.

Final tarihi açıklanmasa da haziran ayı içinde gerçekleşmesi beklenen Survivor finali öncesi yarışmada ortalık karışmaya devam ediyor. Pek çok tartışmanın, büyük iddiaların ortaya atıldığı Survivor'da bu kez konumuz Adem ile Aycan.

Haklarında aşk iddiası ortaya atılan Aycan ve Adem, bu kez fena tartıştılar.

Haklarında aşk iddiası ortaya atılan Aycan ve Adem, bu kez fena tartıştılar.

Adem'in Ayşe hakkında olumsuz yorumlar yapıp oyun alanında sarılmasına tepki gösteren Aycan, onu iki yüzlülükle suçladı. Adem ise Aycan'ın davranışları karşısında 'Çocuksun' dedi. Konu daha sonra Sema'ya geldi ve Adem, Sema'nın her anlamda kredisinin daha fazla olduğunu söyledi.

O tartışmayı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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