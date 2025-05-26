Dev Yatırım Bankasından Altın İçin Rekor Tahmini
ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya ekonomisini sarsan açıklamaları, artan jeopolitik gerilimler güvenli liman altında kâh ani düşüşe kâh ani yükselişe neden oluyor. Son olarak ABD’li dev yatırım bankası Citi Bank’tan altın için rekor tahmini geldi.
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ABD Başkanı Trump’ın son dakika ekonomi açıklamaları altındaki fiyatları derinden etkileyen faktörlerden.
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Dev yatırım bankasından altın için rekor tahmini.
Güvenli limana yöneliş merkez bankalarının rezerv tercihine yansıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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