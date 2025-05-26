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Ekonomi
Dev Yatırım Bankasından Altın İçin Rekor Tahmini

Dev Yatırım Bankasından Altın İçin Rekor Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 11:51

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya ekonomisini sarsan açıklamaları, artan jeopolitik gerilimler güvenli liman altında kâh ani düşüşe kâh ani yükselişe neden oluyor. Son olarak ABD’li dev yatırım bankası Citi Bank’tan altın için rekor tahmini geldi.

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ABD Başkanı Trump’ın son dakika ekonomi açıklamaları altındaki fiyatları derinden etkileyen faktörlerden.

ABD Başkanı Trump’ın son dakika ekonomi açıklamaları altındaki fiyatları derinden etkileyen faktörlerden.

Gram altın 26 Mayıs Pazartesi gününe 4 bin 180 TL’den başladı. Çeyrek altın 8 bin 817 ile yükseliş gösterirken Ons Altın 3 bin 335 dolardan alıcı buluyor. 

Bir yandan Trump’ın açıklamaları bir yandan jeopolitik gerilimler güvenli limanda ani düşüş ve yükselişleri beraberinde getiriyor. Yeni rekorların kırdığı altının önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği merak konusu.

Dev yatırım bankasından altın için rekor tahmini.

Dev yatırım bankasından altın için rekor tahmini.

ABD'li yatırım bankası Citi Bank, altın için tahminlerini güncelledi. Tahminini yukarı yönlü revize eden Citi Bank, ons altının önümüzdeki dönemde rekor kıracağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre Ons Altın 0-3 aylık dönemde 3 bin 500 dolar seviyesine ulaşacak. Citi Bank tarafından yayımlanan analizde ons altında fiyatların bu süreçte 3 bin 100 ve 3 bin 500 dolar/ons aralığında olabileceği kaydedildi.

Güvenli limana yöneliş merkez bankalarının rezerv tercihine yansıyor.

Güvenli limana yöneliş merkez bankalarının rezerv tercihine yansıyor.

Citi Bank’ın analizine göre dünya ekonomisinde belirsizlik artıyor. Bu belirsizlik Trump’ın ekonomi politikaları, jeopolitik gerilimlerle birlikte yeni boyut kazanıyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelirken ülkelerin merkez bankaları da bunu rezervlerine yansıtıyor. Dolar yerin altın tercihi güç kazanırken bu durum fiyatlardaki yükselişi destekleyeceğe benziyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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