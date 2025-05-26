Dev Yatırım Bankasından Altın İçin Rekor Tahmini

ABD'li yatırım bankası Citi Bank, altın için tahminlerini güncelledi. Tahminini yukarı yönlü revize eden Citi Bank, ons altının önümüzdeki dönemde rekor kıracağını öngördü. Bankanın tahminlerine göre Ons Altın 0-3 aylık dönemde 3 bin 500 dolar seviyesine ulaşacak. Citi Bank tarafından yayımlanan analizde ons altında fiyatların bu süreçte 3 bin 100 ve 3 bin 500 dolar/ons aralığında olabileceği kaydedildi.