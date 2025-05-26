İflas Eşiğindeki Markalara Yenisi Eklendi: Ünlü Market Zinciri Başkent Gross Konkordato İlan Etti
Küçük büyük neredeyse tüm markalar ekonomik krizle mücadele ediyor. Köklü pek çok firma iflas eşiğine gelirken, iflas bayrağını çekenlerden biri de ünlü dev market zinciri oldu. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre pek çok şubesi bulunan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti.
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İflas eşiğine gelen firmalara bir yenisi daha eklendi.
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Ünlü market zinciri konkordato ilan etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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hayirli olsun tebrikler :)
Bu firma hakkında inanılmaz şikayetler vardı. Başta inanmamıştım ancak kendim de şikayetvar'a baktığımda hayret ettim gerçekten. Bu firmanın konkordato ilan ... Devamını Gör
Erdoganci Esnaflar bir bir dökülüyor........Arkasi geliyor....Millete pahali pahali kazik atanlar simdi Hükümetten kazik yiyorlar ve bir bir batiyorlar...