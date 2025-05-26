İflas Eşiğindeki Markalara Yenisi Eklendi: Ünlü Market Zinciri Başkent Gross Konkordato İlan Etti

Küçük büyük neredeyse tüm markalar ekonomik krizle mücadele ediyor. Köklü pek çok firma iflas eşiğine gelirken, iflas bayrağını çekenlerden biri de ünlü dev market zinciri oldu. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre pek çok şubesi bulunan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti.

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