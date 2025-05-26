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İflas Eşiğindeki Markalara Yenisi Eklendi: Ünlü Market Zinciri Başkent Gross Konkordato İlan Etti

İflas Eşiğindeki Markalara Yenisi Eklendi: Ünlü Market Zinciri Başkent Gross Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 13:58

Küçük büyük neredeyse tüm markalar ekonomik krizle mücadele ediyor. Köklü pek çok firma iflas eşiğine gelirken, iflas bayrağını çekenlerden biri de ünlü dev market zinciri oldu. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre pek çok şubesi bulunan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti. 

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İflas eşiğine gelen firmalara bir yenisi daha eklendi.

İflas eşiğine gelen firmalara bir yenisi daha eklendi.

Dev markalar Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin pençesinde. Son dönemde konkordato ilan eden şirket sayısında artış yaşanıyor. Döviz kurundaki hareketlilik firmaları vururken iflas eşiğine gelen markalara bir yenisi daha eklendi.

Ünlü market zinciri konkordato ilan etti.

Ünlü market zinciri konkordato ilan etti.

Ankara merkezli dev market zinciri Başkent Gross, bulunduğu mali krizi yenik düştü. “Bir Gün Değil Her Gün İndirim” sloganıyla tüketicilere ulaşan Başkent Gross, konkordato ilan etti. 

Gerçek Gündem’den Murat Beyaz'ın haberine göre Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi verdiği karar Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay süreyle geçici mühlet verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Buğra Mendoza

hayirli olsun tebrikler :)

Mehmet Akgül

Bu firma hakkında inanılmaz şikayetler vardı. Başta inanmamıştım ancak kendim de şikayetvar'a baktığımda hayret ettim gerçekten. Bu firmanın konkordato ilan ... Devamını Gör

SAYGIN ADAM

Erdoganci Esnaflar bir bir dökülüyor........Arkasi geliyor....Millete pahali pahali kazik atanlar simdi Hükümetten kazik yiyorlar ve bir bir batiyorlar...