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Ekonomi
Volvo 3 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Volvo 3 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 16:53

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, globalde işten çıkarmalara hazırlanıyor. Volvo 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklarken bu işten çıkarmaların İsveç'te olacağı belirtildi. İşten çıkarmaların işgücünün yüzde 7'sini kapsadığı belirtildi. 

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Volvo'dan yapılan açıklamada 3 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Volvo'dan yapılan açıklamada 3 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Dünyanın en çok satılan araç markalarından biri olan Volvo’nun merkezi İsveç’te işten çıkarmalara hazırlanıyor. Yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret belirsizliğiyle boğuşan Volvo, 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Her kademeden ve her alandan işten çıkarmaların olacağı belirtildi. 3 bin kişiden bininin danışmanların olacağı vurgulanırken işten çıkarmaların çoğunluğunun İsveç’te olacağı dile getirildi.

Volvo gelirleri yüzde 60 düştü.

Volvo gelirleri yüzde 60 düştü.

İcra Kurulu Başkanı Hakan Samuelsson, 2025 yılının ilk çeyreğinde şirketin gelirinin yüzde 60 düştüğünü söyledi.

Öte yandan Volvo'nın gelirleri 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 60 düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Mehmet Akgül

Togg'la çomak sokup kendi ekonomin için ülkenin ekonomisini baltalayıp 'eğonomi çoh eyi' dedirtirseniz olacağı bu..

markopasa

Volvo yu zamanında çok az paraya satınalabilrdik...