Volvo 3 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
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Volvo'dan yapılan açıklamada 3 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.
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Volvo gelirleri yüzde 60 düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Togg'la çomak sokup kendi ekonomin için ülkenin ekonomisini baltalayıp 'eğonomi çoh eyi' dedirtirseniz olacağı bu..
Volvo yu zamanında çok az paraya satınalabilrdik...