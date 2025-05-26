Volvo 3 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dünyanın en çok satılan araç markalarından biri olan Volvo’nun merkezi İsveç’te işten çıkarmalara hazırlanıyor. Yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret belirsizliğiyle boğuşan Volvo, 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Her kademeden ve her alandan işten çıkarmaların olacağı belirtildi. 3 bin kişiden bininin danışmanların olacağı vurgulanırken işten çıkarmaların çoğunluğunun İsveç’te olacağı dile getirildi.