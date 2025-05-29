İbrahim Tatlıses Vasiyetini Açıkladı: "O İki Kişi Mezarıma Gelirse Yuh Çekin"

Gazete Magazin'e konuşan İbrahim Tatlıses ömür boyu affetmeyeceği iki kişi olduğunu söyledi. Asla affetmeyeceği kişilerin ismini vermeyen Tatlıses, bir kadın ve bir erkek olduklarını belirtti. “Mezarıma gelmesinler” diyen Tatlıses, “Gün gelir ölür giderim, sevenlerim onları görünce yuh çeksin” dedi. Söz konusu iki kişiyi etrafında istemeyen Tatlıses, onlar nedeniyle yaşadığı şehirden kaçtığını kaydetti.

Ünlü türkücü Tatlıses, affetmeyeceği iki kişiyle ilgili hukuki yollara başvurup uzaklaştırma alacağını da kaydetti.