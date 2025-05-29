İbrahim Tatlıses Vasiyetini Açıkladı: "O İki Kişi Mezarıma Gelirse Yuh Çekin"
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, vasiyetini açıkladı. Gazete Magazin’den Sercan Kazancı'ya konuşan Tatlıses, hayatı boyunca iki kişiyi affetmeyeceğini söyledi. Tatlıses, “Mezarıma gelmesinler, sevenlerim görürse yuh çeksin” dedi.
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İbrahim Tatlıses, gündem olacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
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İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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