onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses Vasiyetini Açıkladı: "O İki Kişi Mezarıma Gelirse Yuh Çekin"

İbrahim Tatlıses Vasiyetini Açıkladı: "O İki Kişi Mezarıma Gelirse Yuh Çekin"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 12:13

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, vasiyetini açıkladı. Gazete Magazin’den Sercan Kazancı'ya konuşan Tatlıses, hayatı boyunca iki kişiyi affetmeyeceğini söyledi. Tatlıses, “Mezarıma gelmesinler, sevenlerim görürse yuh çeksin” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses, gündem olacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

İbrahim Tatlıses, gündem olacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Gazete Magazin'e konuşan İbrahim Tatlıses ömür boyu affetmeyeceği iki kişi olduğunu söyledi. Asla affetmeyeceği kişilerin ismini vermeyen Tatlıses, bir kadın ve bir erkek olduklarını belirtti. “Mezarıma gelmesinler” diyen Tatlıses, “Gün gelir ölür giderim, sevenlerim onları görünce yuh çeksin” dedi. Söz konusu iki kişiyi etrafında istemeyen Tatlıses, onlar nedeniyle yaşadığı şehirden kaçtığını kaydetti. 

Ünlü türkücü Tatlıses, affetmeyeceği iki kişiyle ilgili hukuki yollara başvurup uzaklaştırma alacağını da kaydetti.

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı.

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı.

Vasiyetini açıklayan İbrahim Tatlıses, her şeyini İdo Tatlıses’in çocukları Emir ve Ayel’e bırakacağını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
7
7
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın