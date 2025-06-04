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Yarın (5 Haziran) Okullar Tatil mi? Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

Yarın (5 Haziran) Okullar Tatil mi? Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 09:03

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İslam alemi, 5 Haziran'da ise Kurban Arifesi'ni idrak edecek. Arife Günü'nde bayram için hazırlıklar yapılacak. Bu özel günün tatil olup olmadığı ise özellikle öğrenciler tarafından araştrılıyor. Kurban Bayramı öncesinde öğrenciler 'Arife günü tatil mi?' sorusunu araştırıyor. Kurban Bayramı tatili, Arife Günü ile birlikte toplamda 4,5 gün olacak.

Peki Arife Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

5 Haziran'da okul var mı, nereler açık?

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Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

Bu yıl Kurban Bayramı Arife'si 5 Haziran'a denk geliyor. Kurban Bayramı hazırlıkları 5 Haziran Perşembe günü başlayacak. İslam alemi Kurban Bayramı'nı 4 gün boyunca idrak edecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene 4.5 gün sürecek.

Arife Günü yarım gündür ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılır. Dolayısıyla kurumlarda öğle saatine kadar mesai yapılır, öğleden sonra ise izin yapılır.

Yarın (5 Haziran) Okul Var mı?

Yarın (5 Haziran) Okul Var mı?

Yarın (5 Haziran) okul yarım gündür. Öğrenciler ve öğretmenler yalnızca öğleden önce okula gidecektir, öğleden sonra ise tatil yapılacaktır. Bu Kurban Bayramı'nda toplamda 4.5 gün tatil süresi vardır.

5 Haziran (yarım gün), 6-7-8-9 Haziran'da okullar tatildir.

Arife Günü Nereler Açık?

Arife Günü Nereler Açık?

Arife Günü tüm gün resmi tatil değildir. Yalnızca öğleden sonra kamu çalışanları için resmi tatildir. Dolayısıyla kamu kurumlarında öğleden önceye kadar hizmet verilir. Bankalar, hastaneler, okullar gibi devlet kurumları ve devlet daireleri öğleden sonra hizmet vermeyecektir. 

Özel sektörde ise şirket politikasına göre yarım gün veya tüm gün çalışma uygulanabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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