Yarın (5 Haziran) Okullar Tatil mi? Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İslam alemi, 5 Haziran'da ise Kurban Arifesi'ni idrak edecek. Arife Günü'nde bayram için hazırlıklar yapılacak. Bu özel günün tatil olup olmadığı ise özellikle öğrenciler tarafından araştrılıyor. Kurban Bayramı öncesinde öğrenciler 'Arife günü tatil mi?' sorusunu araştırıyor. Kurban Bayramı tatili, Arife Günü ile birlikte toplamda 4,5 gün olacak.
Peki Arife Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
5 Haziran'da okul var mı, nereler açık?
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Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?
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Yarın (5 Haziran) Okul Var mı?
Arife Günü Nereler Açık?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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