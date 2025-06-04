Yarın (5 Haziran) Okullar Tatil mi? Arife Günü Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?

Arife Günü tüm gün resmi tatil değildir. Yalnızca öğleden sonra kamu çalışanları için resmi tatildir. Dolayısıyla kamu kurumlarında öğleden önceye kadar hizmet verilir. Bankalar, hastaneler, okullar gibi devlet kurumları ve devlet daireleri öğleden sonra hizmet vermeyecektir.

Özel sektörde ise şirket politikasına göre yarım gün veya tüm gün çalışma uygulanabilir.