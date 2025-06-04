Günlük 1750 Ton Yiyeceğiz! 'Baklava Başkanı’ Baklava Fiyatlarını Açıkladı
Bayramların ve kalabalık sofraların vazgeçilmezi baklava bu sene ağzımızı tatlandıracak mı yoksa fiyatları nedeniyle yemeyip yanımızda mı yatıracağız bilinmez ama lezzetiyle gönlümüzde taht kurduğu bir gerçek. Kurban Bayramı için baklavacılar mesaide. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı boyunca günlük 1750 ton baklava tüketileceğini beklediklerini kaydetti. Vatandaşların merak ettiği sorulardan biri de baklava fiyatları. Peki, baklava fiyatları ne kadar? Mehmet Yıldırım bu sorunun yanıtını verdi.
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Kurban Bayramı geldi, baklavacılar siparişleri yetiştirmek için 3 katı mesai yapıyor.
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Günlük 1750 ton baklava yiyeceğiz!
Baklava fiyatları ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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