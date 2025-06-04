Günlük 1750 Ton Yiyeceğiz! 'Baklava Başkanı’ Baklava Fiyatlarını Açıkladı

'Bayramların, sofraların vazgeçilmezi' dedik. Büyük bir emekle yapılan baklavalar ağızları tadlandırırken yapımında kullanılan her ürünün zamlanması vatandaşa da yüksek fiyat olarak yansıtılıyor. Peki, baklava fiyatları ne kadar?

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, 500 TL'ye de baklava olduğunu belirtti 1600 TL'ye de.

Vatandaşları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya çağıran Yıldırım, baklava fiyatlarını şu sözlerle açıkladı:

'Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı gibi küflenmiş cevizler kullanan işletmeleri gördük. Bu dönemde özellikle tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmemesi lazım. Kaliteli baklava yemek isteyen tüketici ucuz baklavayı tercih etmemeli. Bugün fiyatlar zaten belli, bir kilogram kaliteli fıstıklı baklavanın fiyatı 1400 lira ile 1600 lira arasında değişiyor. 500-600 liraya da baklava var, bunlar da tüketilebilir ama 200-250 liralık baklava tüketmek demek, sağlığı riske atmak demektir. Tüketici güvendiği, bildiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyatlar bu bayram ortalama 600 ile 1600 lira arasında değişiyor. Baklavada fiyatı belirleyen şey içine koyulan ham maddenin kalitesi ve miktarıdır.'