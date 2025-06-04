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Günlük 1750 Ton Yiyeceğiz! 'Baklava Başkanı’ Baklava Fiyatlarını Açıkladı

Günlük 1750 Ton Yiyeceğiz! 'Baklava Başkanı’ Baklava Fiyatlarını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 12:14

Bayramların ve kalabalık sofraların vazgeçilmezi baklava bu sene ağzımızı tatlandıracak mı yoksa fiyatları nedeniyle yemeyip yanımızda mı yatıracağız bilinmez ama lezzetiyle gönlümüzde taht kurduğu bir gerçek. Kurban Bayramı için baklavacılar mesaide. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı boyunca günlük 1750 ton baklava tüketileceğini beklediklerini kaydetti. Vatandaşların merak ettiği sorulardan biri de baklava fiyatları. Peki, baklava fiyatları ne kadar? Mehmet Yıldırım bu sorunun yanıtını verdi.

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Kurban Bayramı geldi, baklavacılar siparişleri yetiştirmek için 3 katı mesai yapıyor.

Kurban Bayramı geldi, baklavacılar siparişleri yetiştirmek için 3 katı mesai yapıyor.

Bayramlarda yoğun talep baklava için üreticiler Kurban Bayramı mesaisinde hummalı çalışma sergiliyor. Tatlı imalathanelerinde bayram yoğunluğu hakim. Ustalar bu yoğunluğun bayramın üçüncü gününe kadar süreceğini beklediklerini ifade etti. 

Baklavacılar normalin 3 katı mesai yapmaya başladı. Kurban Bayramı için verilen siparişler, online alışverişler sektörde hareketliliğe neden oldu. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, midye baklavanın yanı sıra soğuk baklavada da talebin arttığını dile getirdi.

Günlük 1750 ton baklava yiyeceğiz!

Günlük 1750 ton baklava yiyeceğiz!

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı'nda günlük baklava tüketiminin 1750 ton olmasını beklediklerini kaydetti. Yıldırım, 'Bayramda günlük tüketimin 3 katı bir tüketim bekliyoruz, bu sene arifeyi de içine alan bayram süresince yaklaşık günlük 1750 ton baklava tüketilmesini öngörüyoruz. En fazla talep gören ürünlerde klasik çeşitleri yine başı çekiyor' diye konuştu.

Yurt dışına ihracat yaptıklarını da anlatan Yıldırım, ilk sırada ABD olduğunu dile getirdi. Kanada ve Orta Doğu ülkeleri de baklava sipariş ederken şu anda en yoğun ilgilinin Hindistan’dan geldiğini vurguladı.

Baklava fiyatları ne kadar?

Baklava fiyatları ne kadar?

'Bayramların, sofraların vazgeçilmezi' dedik. Büyük bir emekle yapılan baklavalar ağızları tadlandırırken yapımında kullanılan her ürünün zamlanması vatandaşa da yüksek fiyat olarak yansıtılıyor. Peki, baklava fiyatları ne kadar? 

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, 500 TL'ye de baklava olduğunu belirtti 1600 TL'ye de.

Vatandaşları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya çağıran Yıldırım, baklava fiyatlarını şu sözlerle açıkladı:

'Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdığı gibi küflenmiş cevizler kullanan işletmeleri gördük. Bu dönemde özellikle tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmemesi lazım. Kaliteli baklava yemek isteyen tüketici ucuz baklavayı tercih etmemeli. Bugün fiyatlar zaten belli, bir kilogram kaliteli fıstıklı baklavanın fiyatı 1400 lira ile 1600 lira arasında değişiyor. 500-600 liraya da baklava var, bunlar da tüketilebilir ama 200-250 liralık baklava tüketmek demek, sağlığı riske atmak demektir. Tüketici güvendiği, bildiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyatlar bu bayram ortalama 600 ile 1600 lira arasında değişiyor. Baklavada fiyatı belirleyen şey içine koyulan ham maddenin kalitesi ve miktarıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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