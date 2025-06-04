İstanbul’da Dört Kişilik Ailenin Aylık Yaşam Maliyeti Belli Oldu
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Mayıs 2025 Yaşam Maliyeti raporunu yayımladı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki ayla göre yüzde 1,88 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bin 690 TL artarak 91 bin 722 TL oldu.
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İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti belirlendi.
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Nisan ayında 90 bin 032 TL olarak hesaplandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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