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İstanbul’da Dört Kişilik Ailenin Aylık Yaşam Maliyeti Belli Oldu

İstanbul’da Dört Kişilik Ailenin Aylık Yaşam Maliyeti Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 11:33

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Mayıs 2025 Yaşam Maliyeti raporunu yayımladı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki ayla göre yüzde 1,88 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bin 690 TL artarak 91 bin 722 TL oldu.

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İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti belirlendi.

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti belirlendi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 'Yaşam Maliyeti' araştırmasının Mayıs 2025 raporu yayınlandı. Araştırmayaa göre megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.09 arttı. Mayıs ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre bin 690 lira arttı.

Asgari ücret 22 bin 104 TL. Bir diğer ifadeyle İstanbul'da yaşamanın maliyeti dört kişilik bir aile için asgari ücretin 4 katından fazla oldu. 

Öte yandan İstanbul’da nisan ayında yaşamanın maliyeti 90 bin 32 TL, mart ayında 87 bin 485 TL olarak hesaplanmıştı.

Nisan ayında 90 bin 032 TL olarak hesaplandı.

Nisan ayında 90 bin 032 TL olarak hesaplandı.

İPA’nın Nisan 2025 Yaşam Maliyeti raporuna göre bir önceki aya göre yüzde 51.74 oranında artış kaydedildi.  2025 Nisan ayında İstanbul’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 032 TL olarak belirlenmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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