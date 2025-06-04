İstanbul’da Dört Kişilik Ailenin Aylık Yaşam Maliyeti Belli Oldu

İstanbul Planlama Ajansı’nın 'Yaşam Maliyeti' araştırmasının Mayıs 2025 raporu yayınlandı. Araştırmayaa göre megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.09 arttı. Mayıs ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre bin 690 lira arttı.

Asgari ücret 22 bin 104 TL. Bir diğer ifadeyle İstanbul'da yaşamanın maliyeti dört kişilik bir aile için asgari ücretin 4 katından fazla oldu.

Öte yandan İstanbul’da nisan ayında yaşamanın maliyeti 90 bin 32 TL, mart ayında 87 bin 485 TL olarak hesaplanmıştı.