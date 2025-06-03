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TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 35,41 Oldu

TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 35,41 Oldu

Enflasyon
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 10:01 Son Güncelleme: 03.06.2025 - 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,53 arttı, yıllık bazda 35,41 oldu.

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Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti.

Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti. Mayıs ayında aylık enflasyon ise yüzde 1,53 oldu. 

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜFE'dek değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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50 bin maaş alıyorum. kira vermiyorum kendi evim. bu halk kirada asgari ücretle nasıl geçiniyor çözemiyorum. bana aldığım para yetmiyor.

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