TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 35,41 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti. Mayıs ayında aylık enflasyon ise yüzde 1,53 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜFE'dek değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.