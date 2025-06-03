TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 35,41 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,53 arttı, yıllık bazda 35,41 oldu.
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Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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50 bin maaş alıyorum. kira vermiyorum kendi evim. bu halk kirada asgari ücretle nasıl geçiniyor çözemiyorum. bana aldığım para yetmiyor.
Bizde yedik
Deme öyle Allah günah yazar.
Acaba kaç yıl sonra 1 milyon TL ye ekmek alırız?
Yine Türk Lirasından altı sıfır atar 1 TL'ye alırız.. Çok ucuz, hep ucuz..