Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Özgür Erdursun, geçmiş yıllardan örnek vererek durumu anlattı. 2022 ve 2023 yılında ocak ve temmuz ayında ara zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, 2024 yılında sadece Ocak ayında zam yapıldığın belirtti. Şimdilerde merak edilenin Temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı olduğunu vurgulayan Erdursun, resmi bir açıklama olmadığını dile getirdi. Ekonomik göstergeler ve enflasyonun bu durumu belirleyeceğinin altını çizen Erdursun, “ 2025 yı­lı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gi­bi Temmuz ayında artış yapıl­mayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflas­yonun üzerinde yapıldığı bu ne­denle artış yapılmadığı yetkili­lerce ifade edilebilir” dedi.

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