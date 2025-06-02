Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?
Asgari ücret 2025 Ocak ayında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretle birlikte kiralar da faturalar da zamlandı; market raflarındaki etiketler de. Asgari ücret giderleri karşılayamazken temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde zam beklentisini değerlendirdi.
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Asgari ücret 22 bin 104 TL.
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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Şubatta başlayan toplu sözleşme sürecinde daha devlet zam oranı bile vermedi. Masada sendikanın talebi var sadece. Adamalar kamu işçisini dikkate almıyor ki.
çok çok üzgünüm