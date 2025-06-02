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Ekonomi
Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 14:09

Asgari ücret 2025 Ocak ayında yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretle birlikte kiralar da faturalar da zamlandı; market raflarındaki etiketler de. Asgari ücret giderleri karşılayamazken temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde zam beklentisini değerlendirdi.

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Asgari ücret 22 bin 104 TL.

Asgari ücret 22 bin 104 TL.

2024 yılında toplam ücretli sayısının 15 milyon 582 bin olarak açıklandığı Türkiye’de 7 milyonu aşkın kişi asgari ücretle çalışıyor.  2025'te yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Geçmiş yıllarda Temmuz ayında ara zam yapılması bu sene için de umutları artırdı. 

Asgari ücret artışının yıllık enflasyona doğrudan etkisi ortalama yüzde 1.5 ila yüzde 3 arasında. Geçmiş yıllarda yüksek enflasyon olduğu dönemlerde asgari ücrete ara zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde asgari ücrete ara zam beklentisini yazdı.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Özgür Erdursun, geçmiş yıllardan örnek vererek durumu anlattı. 2022 ve 2023 yılında ocak ve temmuz ayında ara zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, 2024 yılında sadece Ocak ayında zam yapıldığın belirtti. Şimdilerde merak edilenin Temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı olduğunu vurgulayan Erdursun, resmi bir açıklama olmadığını dile getirdi. Ekonomik göstergeler ve enflasyonun bu durumu belirleyeceğinin altını çizen Erdursun, “ 2025 yı­lı için hedeflenen yüzde 24-29 arasında bir enflasyondur. Bu durumda geçen sene olduğu gi­bi Temmuz ayında artış yapıl­mayabilir. Yıl başında yüzde 30 olarak belirlenen artışın enflas­yonun üzerinde yapıldığı bu ne­denle artış yapılmadığı yetkili­lerce ifade edilebilir” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Wallis walking

Şubatta başlayan toplu sözleşme sürecinde daha devlet zam oranı bile vermedi. Masada sendikanın talebi var sadece. Adamalar kamu işçisini dikkate almıyor ki.

bbwear

çok çok üzgünüm