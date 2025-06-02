Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek? Kurban Bayramı Öncesi Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu!

Öte yandan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emeklilerin bayram ikramiye tarihleri de belli olmuştu. Maaş ödeme günü 17-18-19’unda olanlar 2 Haziran 2025 Pazartesi, maaş ödeme günü 20-21-22’sinde olanlar 3 Haziran 2025 Salı, maaş ödeme günü 23-24-25-26’sında olanlar 4 Haziran 2025 Çarşamba günü emekli bayram ikramiyelerini alacak.