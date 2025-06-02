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Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek? Kurban Bayramı Öncesi Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu!

Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek? Kurban Bayramı Öncesi Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 11:36

Kurban Bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu. Bayramın ilk günü 6 Haziran olurken emekliler ‘Emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusunun yanıtını arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilen sorunun yanıtını verdi.

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Kurban bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu: Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Kurban bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu: Emekli maaşı ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı geldi çattı. 5 Haziran'da Arefe, 6 Haziran'da ise bayramın ilk günü idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş gözünü emekli maaşına çevirdi. Emekli maaşının hesaplara ne zaman yatacağı merak edilirken tarih belli oldu. 

Sosyal Güvnelik Kurumu (SGK) emekli maaşı ödeme tarihini açıkladı. 

SGK'dan yapılan açıklamada ödemelerin 4 Haziran Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.'

Bayram ikramiyeleri de hesaplara yatıyor.

Bayram ikramiyeleri de hesaplara yatıyor.

Öte yandan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emeklilerin bayram ikramiye tarihleri de belli olmuştu. Maaş ödeme günü 17-18-19’unda olanlar 2 Haziran 2025 Pazartesi, maaş ödeme günü 20-21-22’sinde olanlar 3 Haziran 2025 Salı, maaş ödeme günü 23-24-25-26’sında olanlar 4 Haziran 2025 Çarşamba günü emekli bayram ikramiyelerini alacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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