Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek? Kurban Bayramı Öncesi Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu!
Kurban Bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu. Bayramın ilk günü 6 Haziran olurken emekliler ‘Emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusunun yanıtını arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilen sorunun yanıtını verdi.
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Kurban bayramı öncesi emekli aylıkları için tarih belli oldu: Emekli maaşı ne zaman yatacak?
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Bayram ikramiyeleri de hesaplara yatıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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