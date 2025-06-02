TEMU İçin Yeni Karar Karar: Belgesi Olmayan Ayakkabı, Kıyafet, Oyuncak Gönderemeyecek
Ucuzluğu ve geniş ürün yelpazesiyle diğer pek çok alışveriş platformunu geride bırakan TEMU için Ticaret Bakanlığı yeni adım attı. Bakanlık, bu tarz platformlar için Türkiye’de temsilci bulundurma koşulu getirmişti. Yurt dışından gönderim yapan firmalara 30 dolar alışveriş sınırı getiren Bakanlık, kanserojen ve kimyasal ürün tehdidini en aza indirgemek için ‘ürün güvenliği sertifikası’nı yürürlüğe koyacak. Hürriyet Bigpara'dan Aysel Alp'in haberine göre böylece belgesi olmayan satıcılar giyim, oyuncak, mutfak-banyo gibi ürün gönderemeyecek.
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Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğine uymayanlar yaptırımla karşı karşıya kalacak.
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Giyim, ayakkabı, oyuncak... Ürün güvenliği belgesi olmayan gönderim yapamayacak.
Geçen günlerde TEMU’ya dair konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan şu ifadeleri kullandı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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