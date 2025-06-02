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TEMU İçin Yeni Karar Karar: Belgesi Olmayan Ayakkabı, Kıyafet, Oyuncak Gönderemeyecek

TEMU İçin Yeni Karar Karar: Belgesi Olmayan Ayakkabı, Kıyafet, Oyuncak Gönderemeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 11:21

Ucuzluğu ve geniş ürün yelpazesiyle diğer pek çok alışveriş platformunu geride bırakan TEMU için Ticaret Bakanlığı yeni adım attı. Bakanlık, bu tarz platformlar için Türkiye’de temsilci bulundurma koşulu getirmişti. Yurt dışından gönderim yapan firmalara 30 dolar alışveriş sınırı getiren Bakanlık, kanserojen ve kimyasal ürün tehdidini en aza indirgemek için ‘ürün güvenliği sertifikası’nı yürürlüğe koyacak. Hürriyet Bigpara'dan Aysel Alp'in haberine göre böylece belgesi olmayan satıcılar giyim, oyuncak, mutfak-banyo gibi ürün gönderemeyecek.

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Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğine uymayanlar yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğine uymayanlar yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Ticaret Bakanlığı yurt dışından satış gerçekleştirilen platformlar için yeni kararlar almayı sürdürüyor. İlk olarak alışverişe 30 dolarlık alışverişi sınırı getirilirken firmaların Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu mevcut. 1 Nisan 2025 itibarıyla ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği’ uygulamaya konuldu. Bu yönetmelikte yer alan kuralları karşılamayan alışveriş platformlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Giyim, ayakkabı, oyuncak... Ürün güvenliği belgesi olmayan gönderim yapamayacak.

Giyim, ayakkabı, oyuncak... Ürün güvenliği belgesi olmayan gönderim yapamayacak.

Uygun fiyatlı ürünler nedeniyle geçen seneden bu yana vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı TEMU, 2024 yılında Türkiye’ye günlük ortalama 50 bin kargo gönderdi. Diğer platformları geride bırakan TEMU yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na çağrılarak uygulamaları gereken yönetmelik hatırlatıldı.

Hürriyet Bigpara'dan Aysel Alp'in haberine göreTEMU ve diğer yurt dışından gönderim yapan platformların ‘ürün güvenliği sertifikası’ bulundurması zorunlu. Kanserojen içerikli, kimyasal riski bulunan ürünlerin böylece gönderiminin önüne geçilecek. Bu belgesi olmayanlar ayakkabı, giyim, oyunca, mutfak-banyo ürünleri gönderemeyecek.

Geçen günlerde TEMU’ya dair konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan şu ifadeleri kullandı:

Geçen günlerde TEMU’ya dair konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan şu ifadeleri kullandı:

“TEMU’dan alışveriş yaptığınızda hiçbir ürün güvenliği denetiminden geçmeden, kanserojen madde mi sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum. Artık bu firmaların sertifikalarını sayfalarında yayınlamalarını istiyoruz. Sayfalarında yayınlanmayan ürünlerin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’deki platformları yasa içine almışken, onlara belli yaptırımlar uygularken, dışarıdan bu kadar elini kolunu sallayarak kendilerine müsaade etmemeyi düşünüyoruz, takipteyiz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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