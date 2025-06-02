TEMU İçin Yeni Karar Karar: Belgesi Olmayan Ayakkabı, Kıyafet, Oyuncak Gönderemeyecek

Ucuzluğu ve geniş ürün yelpazesiyle diğer pek çok alışveriş platformunu geride bırakan TEMU için Ticaret Bakanlığı yeni adım attı. Bakanlık, bu tarz platformlar için Türkiye’de temsilci bulundurma koşulu getirmişti. Yurt dışından gönderim yapan firmalara 30 dolar alışveriş sınırı getiren Bakanlık, kanserojen ve kimyasal ürün tehdidini en aza indirgemek için ‘ürün güvenliği sertifikası’nı yürürlüğe koyacak. Hürriyet Bigpara'dan Aysel Alp'in haberine göre böylece belgesi olmayan satıcılar giyim, oyuncak, mutfak-banyo gibi ürün gönderemeyecek.

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