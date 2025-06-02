Yargıtay’dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Karar: Yıllık İzin Öncesi Ücret Peşin Alınır!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışanların yıllık izin kullanma zamanları da gelmiş oldu. Tatile çıkmak, dinlenmek isteyen işçiler, yıllık izin haklarını kullanarak tatil yapacaklar. Yargıtay’ın yıllık izne çıkacak bir işçi hakkında verdiği karar emsal niteliği taşıyor ve tüm izne çıkacak olanların bunu bilmesi gerekiyor.

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye ücretinin peşin ödenmemesini haklı fesih sayarak kıdem tazminatına hükmetti. Kanuna göre, izin kullanan işçiye ücretinin peşin veya avans olarak ödenmesi gerekiyor. Yargıtay, bu şart sağlanmadığı için istifayı haklı buldu.