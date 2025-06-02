Yargıtay’dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Karar: Yıllık İzin Öncesi Ücret Peşin Alınır!
Kaynak: https://www.haberturk.com/yargitaydan...
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışanların yıllık izin kullanma zamanları da gelmiş oldu. Tatile çıkmak, dinlenmek isteyen işçiler, yıllık izin haklarını kullanarak tatil yapacaklar. Yargıtay’ın yıllık izne çıkacak bir işçi hakkında verdiği karar emsal niteliği taşıyor ve tüm izne çıkacak olanların bunu bilmesi gerekiyor.
HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye ücretinin peşin ödenmemesini haklı fesih sayarak kıdem tazminatına hükmetti. Kanuna göre, izin kullanan işçiye ücretinin peşin veya avans olarak ödenmesi gerekiyor. Yargıtay, bu şart sağlanmadığı için istifayı haklı buldu.
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Yaz geldi, tatil zamanı, dinlenme zamanı, çalışan işçilerin ‘yıllık izin’ zamanları geldi.
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İki mahkemeden iki ayrı karar çıkınca Yargıtay son noktayı koydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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