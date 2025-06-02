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Yargıtay’dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Karar: Yıllık İzin Öncesi Ücret Peşin Alınır!

Yargıtay’dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Karar: Yıllık İzin Öncesi Ücret Peşin Alınır!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 10:27

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışanların yıllık izin kullanma zamanları da gelmiş oldu. Tatile çıkmak, dinlenmek isteyen işçiler, yıllık izin haklarını kullanarak tatil yapacaklar. Yargıtay’ın yıllık izne çıkacak bir işçi hakkında verdiği karar emsal niteliği taşıyor ve tüm izne çıkacak olanların bunu bilmesi gerekiyor. 

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye ücretinin peşin ödenmemesini haklı fesih sayarak kıdem tazminatına hükmetti. Kanuna göre, izin kullanan işçiye ücretinin peşin veya avans olarak ödenmesi gerekiyor. Yargıtay, bu şart sağlanmadığı için istifayı haklı buldu.

Kaynak: https://www.haberturk.com/yargitaydan...
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Yaz geldi, tatil zamanı, dinlenme zamanı, çalışan işçilerin ‘yıllık izin’ zamanları geldi.

Yaz geldi, tatil zamanı, dinlenme zamanı, çalışan işçilerin ‘yıllık izin’ zamanları geldi.

Tatil sezonunun öncesinde, kanunda yer alan ancak fiilen uygulanmayan izin ücretlerinin peşin ödenmesi konusunda Yargıtay’dan çok önemli bir karar geldi. 

İzmir’de iki işçi izne çıkarken izin paralarının peşin ödenmemesini gerekçe göstererek iş sözleşmelerini feshederek işten ayrıldılar ve işverenden kıdem tazminatı ödenmesini talep ettiler. İşveren, kıdem tazminatı ödemeyi kabul etmeyince de mahkemeye başvurdular.

İki mahkemeden iki ayrı karar çıkınca Yargıtay son noktayı koydu.

İki mahkemeden iki ayrı karar çıkınca Yargıtay son noktayı koydu.

İşçilerden birinin davası istinaf başvurusu üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde görüldü. İstinaf mahkemesi işçiyi haksız buldu.

Diğer işçinin davası ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinde görüldü. iİstinaf mahkemesi, kanunun emredici hükmüne rağmen işçinin yıllık izne ilişkin ücretinin kanun tarafından belirlenen sürede ödenmemiş olması nedeniyle işçinin iş akdini feshinin haklı olduğu yönünde karar verdi.

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; İki ayrı istinaf mahkemesinin birbiri ile çelişen kesin nitelikteki kararları üzerine Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay kararında, “Yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır” denildi. İşçi iş akdini haklı olarak feshetmesi halinde davayı açtığı tarihten itibaren işleyen faiziyle kıdem tazminatını alır. Yargıtay kararında dikkat çeken önemli ayrıntı işçi izin ücretinin peşin ödenmesini veya avans olarak verilmesini talep etmese bile işverenin ödemeyi yapması gerektiğidir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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