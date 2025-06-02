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Iğdır Üniversitesi, 'Tepkiler' Nedeniyle Aleyna Tilki Konserini İptal Etti, ‘Havadan Dolayı’ Dendi!

Iğdır Üniversitesi, 'Tepkiler' Nedeniyle Aleyna Tilki Konserini İptal Etti, ‘Havadan Dolayı’ Dendi!

Aleyna Tilki
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 08:23

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı '2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı' kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti. İptal sebebiyle üniversiteden yapılan açıklamada 'sadece konser saatinde' yağış olduğundan konserin iptal olduğunu ancak programda başka bir değişiklik olmadığı belirtildi.

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Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Iğdır Üniversitesi’ndeki konseri yapılan duyurular sonrasında gelen ‘tepkiler’ nedeniyle rektör tarafından iptal edildi.

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Iğdır Üniversitesi’ndeki konseri yapılan duyurular sonrasında gelen ‘tepkiler’ nedeniyle rektör tarafından iptal edildi.

Üniversite yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. 

Üniversite yönetimin konseri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine iptal edildiği belirtildi.

Iğdır Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Iğdır Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Konserin olacağının açıklanmasının ardından Hacı Yakışıklı gibi bazı isimler tarafından üniversite yönetimi eleştirilere maruz bırakıldı.

Konserin olacağının açıklanmasının ardından Hacı Yakışıklı gibi bazı isimler tarafından üniversite yönetimi eleştirilere maruz bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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