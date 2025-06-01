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Gözlerden Uzak Nişanlanmıştı: Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi!

Gözlerden Uzak Nişanlanmıştı: Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 21:22

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u olarak tanıdığımız Furkan Kızılay, Survivor macerasıyla da büyük ses getirmişti. Kariyerine nasıl bir yön verirse versin Havuç olarak hafızalarda yer edinen Furkan Kızılay herkesten gizlediği sevgilisiyle 19 Mayıs'ta nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi! 

Furkan Kızılay kiminle evlendi diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

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Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, Türk dizi tarihinde ayrı bir yer edinmeyi başardı.

Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, Türk dizi tarihinde ayrı bir yer edinmeyi başardı.

Dizide yer alan karakterler özellikle ilk yayınlandığı dönem ailemizden biri gibi hissettiriyordu. Tamer KaradağlıPınar Altuğ, Süleyman Yağcı, Alparslan Özmol, Zeyno Günenç, Ferdi Akarnur, Özgür Ozan gibi isimlerle yayın hayatına başlayan dizi 2014 yılına kadar ekranlara ara vere vere as kadroyla devam etmeyi başardı. Daha sonra oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle de 2019'a kadar yine diziyi izlemeyi sürdürdük.

Çocuklar Duymasın'da canlandığı Havuç karakteriyle hayatımıza giren Furkan Kızılay da bu rolüyle unutulmaz isimlerden biri oldu.

Çocuklar Duymasın'da canlandığı Havuç karakteriyle hayatımıza giren Furkan Kızılay da bu rolüyle unutulmaz isimlerden biri oldu.

Kariyerine nasıl yön verirse versin akıllarda Havuç olarak kalan Furkan Kızılay, Survivor'da da yarışarak büyük bir kitlenin desteğini kazanmayı başardı. Onu ekranlarda görmeye alışsak da bu kez gündeme kariyeriyle değil, özel hayatıyla geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.

19 Mayıs'ta nişanlandığı Tutku Yılmaz ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun düğününden ilk fotoğraf paylaşıldı. Furkan Kızılay'ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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