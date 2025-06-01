Gözlerden Uzak Nişanlanmıştı: Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Evlendi!
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u olarak tanıdığımız Furkan Kızılay, Survivor macerasıyla da büyük ses getirmişti. Kariyerine nasıl bir yön verirse versin Havuç olarak hafızalarda yer edinen Furkan Kızılay herkesten gizlediği sevgilisiyle 19 Mayıs'ta nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi!
Furkan Kızılay kiminle evlendi diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, Türk dizi tarihinde ayrı bir yer edinmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar Duymasın'da canlandığı Havuç karakteriyle hayatımıza giren Furkan Kızılay da bu rolüyle unutulmaz isimlerden biri oldu.
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın