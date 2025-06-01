Esprili "Nafaka" Göndermesiyle Hepimizi Şoke Etmişti: Ahu Yağtu İkinci Şans Verdiği Sevgilisiyle Yakalandı
Kaynak: https://www.haberturk.com/ahu-yagtu-i...
Eski eşi Cem Yılmaz’la yaşadığı nafaka kriziyle gündemden düşmeyen Ahu Yağtu, bu kez aşk hayatıyla objektiflere yakalandı. Etiler’de sevgilisi Demir Doğan’la baş başa akşam yemeği yiyen Yağtu, çıkışta flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre arka kapıdan kaçmaya çalışan çiftin kaçış planı başarısız olunca, çareyi hızla uzaklaşmakta buldular.
İşte flaşların patladığı o anlar ve magazin basınına yansıyan detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Ahu Yağtu’yu mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahu Yağtu da bu meseleyi artık espriye vurmaya başladı Cem Yılmaz gibi.
Son olarak gündeme bomba gibi düşen olay ise Ahu Yağtu’nun yeni aşkı…
Aşk defterini yeniden açan Ahu Yağtu’nun bu kaçamak görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın