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Esprili "Nafaka" Göndermesiyle Hepimizi Şoke Etmişti: Ahu Yağtu İkinci Şans Verdiği Sevgilisiyle Yakalandı

Esprili "Nafaka" Göndermesiyle Hepimizi Şoke Etmişti: Ahu Yağtu İkinci Şans Verdiği Sevgilisiyle Yakalandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 15:14

Eski eşi Cem Yılmaz’la yaşadığı nafaka kriziyle gündemden düşmeyen Ahu Yağtu, bu kez aşk hayatıyla objektiflere yakalandı. Etiler’de sevgilisi Demir Doğan’la baş başa akşam yemeği yiyen Yağtu, çıkışta flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre arka kapıdan kaçmaya çalışan çiftin kaçış planı başarısız olunca, çareyi hızla uzaklaşmakta buldular. 

İşte flaşların patladığı o anlar ve magazin basınına yansıyan detaylar…

Kaynak: https://www.haberturk.com/ahu-yagtu-i...
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Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Ahu Yağtu’yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Ahu Yağtu’yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Savcının Karısı, Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi dizilerde rol alan oyuncu, sadece mesleğiyle değil, özel hayatıyla da magazin dünyasının yakın markajında. En çok da Cem Yılmaz’la yaptığı evlilikle gündem olmuştu.

2012 yılında evlenen Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz’ın evliliği ne yazık ki sadece 20 ay sürdü. Boşanmanın ardından oğlu Kemal’in velayeti Ahu Yağtu’ya verildi, ancak esas büyük fırtına nafaka meselesiyle koptu. Mahkeme, Cem Yılmaz’ın her ay 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Ancak kur farkı zamanla Cem Yılmaz’ın belini büktü. Ünlü komedyen pandemide bu miktarın TL’ye çevrilmesini istemiş, 40 bin TL talep etmişti. Mahkeme bu talebi 70 bin TL olarak karara bağladı fakat Ahu Yağtu bu kararı kabul etmedi ve dosya istinafa taşındı. Sonunda yeniden 10 bin dolara dönüldü. Hatırlarsanız Cem Yılmaz, bu nafaka kriziyle ilgili “Benimki nafaka değil, benimki madafaka” diyerek sahneye taşımıştı konuyu.

Kaçıranlar için:

Ahu Yağtu da bu meseleyi artık espriye vurmaya başladı Cem Yılmaz gibi.

Ahu Yağtu da bu meseleyi artık espriye vurmaya başladı Cem Yılmaz gibi.

Hatta geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Soğuk Savaş programında en sevdiği İngilizce küfür sorusuna “Nafaka” cevabını vererek sosyal medyada bir kez daha viral olmuştu. 

Yağtu'nun bu esprisine sosyal medyada yorum yağmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak gündeme bomba gibi düşen olay ise Ahu Yağtu’nun yeni aşkı…

Son olarak gündeme bomba gibi düşen olay ise Ahu Yağtu’nun yeni aşkı…

Yağtu, sevgilisi Demir Doğan ile Etiler’de bir mekândan çıkarken objektiflere takıldı. Magazin muhabirlerini fark eden çift, görüntü vermemek için mekânın arka kapısından kaçmayı denedi.

Ancak bu hamle başarısız oldu. Muhabirlerin flaşları patlayınca çift neye uğradığını şaşırdı ve apar topar oradan uzaklaştı.

Aşk defterini yeniden açan Ahu Yağtu’nun bu kaçamak görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Aşk defterini yeniden açan Ahu Yağtu’nun bu kaçamak görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Bakalım bu yeni ilişki hakkında ilerleyen günlerde başka neler öğreneceğiz? Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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