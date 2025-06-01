Esprili "Nafaka" Göndermesiyle Hepimizi Şoke Etmişti: Ahu Yağtu İkinci Şans Verdiği Sevgilisiyle Yakalandı

Savcının Karısı, Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi dizilerde rol alan oyuncu, sadece mesleğiyle değil, özel hayatıyla da magazin dünyasının yakın markajında. En çok da Cem Yılmaz’la yaptığı evlilikle gündem olmuştu.

2012 yılında evlenen Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz’ın evliliği ne yazık ki sadece 20 ay sürdü. Boşanmanın ardından oğlu Kemal’in velayeti Ahu Yağtu’ya verildi, ancak esas büyük fırtına nafaka meselesiyle koptu. Mahkeme, Cem Yılmaz’ın her ay 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Ancak kur farkı zamanla Cem Yılmaz’ın belini büktü. Ünlü komedyen pandemide bu miktarın TL’ye çevrilmesini istemiş, 40 bin TL talep etmişti. Mahkeme bu talebi 70 bin TL olarak karara bağladı fakat Ahu Yağtu bu kararı kabul etmedi ve dosya istinafa taşındı. Sonunda yeniden 10 bin dolara dönüldü. Hatırlarsanız Cem Yılmaz, bu nafaka kriziyle ilgili “Benimki nafaka değil, benimki madafaka” diyerek sahneye taşımıştı konuyu.