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Sıla Türkoğlu'nun Yaprak Sarma Şovu: Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Mutfaktaki Hüneriyle Sosyal Medyayı Salladı!

Sıla Türkoğlu'nun Yaprak Sarma Şovu: Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Mutfaktaki Hüneriyle Sosyal Medyayı Salladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 20:57

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından sete ara veren güzel yıldız bu kez de yaprak sarması yaparken fotoğrafını paylaştı. 10 parmağında 10 marifet olduğunu düşündüren fotoğrafa yorum yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle adından söz ettiren Sıla Türkoğlu gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle adından söz ettiren Sıla Türkoğlu gündemden düşmüyor.

Her ne kadar ilk projesi Kızılcık Şerbeti olmasa da ünlü yıldız şöhret basamaklarını bu diziyle çifter çifter çıkmayı başardı. 3 sezondur ekranların en beğenilen isimlerinden biri olmayı başaran Sıla Türkoğlu, yalnızca oyunculuk konusundaki yeteneğiyle değil güzelliği ve özel hayatıyla da gündemde yer alan isimlerden biri oldu.

Hayatına dair sık sık paylaşım yapan Sıla Türkoğlu, bu kez de yaprak sarması yaparken fotoğrafını paylaştı.

Hayatına dair sık sık paylaşım yapan Sıla Türkoğlu, bu kez de yaprak sarması yaparken fotoğrafını paylaştı.

Bu konuda oldukça yetenekli görünen güzel yıldız elbette yemek konusundaki başarısıyla da sosyal medyada gündem oldu. Sıla Türkoğlu'nun 10 parmağında 10 marifet hallerini görenler yorum yapmadan geçemedi. Tabii doğallığı da gözlerden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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