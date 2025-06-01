Sıla Türkoğlu'nun Yaprak Sarma Şovu: Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Mutfaktaki Hüneriyle Sosyal Medyayı Salladı!

Her ne kadar ilk projesi Kızılcık Şerbeti olmasa da ünlü yıldız şöhret basamaklarını bu diziyle çifter çifter çıkmayı başardı. 3 sezondur ekranların en beğenilen isimlerinden biri olmayı başaran Sıla Türkoğlu, yalnızca oyunculuk konusundaki yeteneğiyle değil güzelliği ve özel hayatıyla da gündemde yer alan isimlerden biri oldu.