onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Ölürüm de Konuşmam" Dediği Dilan Polat'la Bir Araya Gelen Feyza Altun Tepkilerin Ardından Yine Açıklama Yaptı

"Ölürüm de Konuşmam" Dediği Dilan Polat'la Bir Araya Gelen Feyza Altun Tepkilerin Ardından Yine Açıklama Yaptı

Dilan Polat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 20:06

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında sert eleştirilerde bulunan Feyza Altun, Dilan Polat'la asla konuşmayacağını ve ölse de bir araya gelmeyeceğini söylemişti. Dün akşam ortak arkadaşları Sevim Alan'ın nikah şahitliği için bir araya gelen ikiliden oldukça samimi pozlar geldi. Sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan ikiliden Feyza Altun art arda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Pelin Çini

Kaynak: https://www.youtube.com/live/CKBAdgiIzr8
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan-Engin Polat çifti, MASAK incelemesinin ardından aylarca cezaevinde kalmışlardı.

Dilan-Engin Polat çifti, MASAK incelemesinin ardından aylarca cezaevinde kalmışlardı.

Daha önce arkadaş oldukları bilinen Avukat Feyza Altun'la ipleri de tam da bu noktada kopmuştu. Kendisine para teklif ettiklerini iddia eden Feyza Altun, çifte sert eleştirilerde bulunmasının yanı sıra bir de ölse de bir araya gelmeyeceğini dile getirmişti.

Dilan Polat ve Feyza Altun dün ilk kez bir araya geldi.

Dilan Polat ve Feyza Altun dün ilk kez bir araya geldi.

Ortak arkadaşları Sevim Alan'ın nikah şahitliği için bir araya gelen ikili, 'konuşacak çok şeyleri' olduğunun altını çizen fotoğraflarla gündeme geldi. Yapılan pek çok paylaşımdan birinde de Feyza Altun'un Dilan Polat'ı oldukça samimi bir şekilde bağrına basması yer aldı.

Gelen tepkilerin ardından pek çok açıklama yapan Feyza Altun, Pelin Çini'nin programına konuk oldu.

Gelen tepkilerin ardından pek çok açıklama yapan Feyza Altun, Pelin Çini'nin programına konuk oldu.

Buluşmayla ilgili detayları anlatan Feyza Altun, Dilan Polat'ı daha önceden tanımadığını dile getirdi. Görüşmenin planlı olmadığını, Dilan Polat ve başka fenomenler için kimliği bilinmeyen bazı isimlerin '2 milyon dolar vereceksin, Feyza Altun'un selamıyla geldik. Yoksa haber yapmayız' dediklerini açıkladı. Kendisinin Dilan Polat'tan para aldığına dair iddialar olduğunu, bu sebeple Dilan Polat'la konuşması gerektiğini düşündüğünü açıkladı. Dilan Polat'ın ise adını kullanan kişilere bir miktar ödeme yaptığını belirtti. Haklarındaki iddiaları konuşmak üzere planlı olmayan bir buluşma gerçekleştirdiklerinin de bir kez daha altını çizdi.

Pelin Çini ise neden bu kadar samimi, bu kadar yanak yanağa fotoğraflar paylaşıldığını sordu. Feyza Altun ise neler paylaşıldığından haberi olmadığını, kendisine ağlayarak gelen bir kadını geri çeviremeyeceğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
11
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın