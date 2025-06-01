"Ölürüm de Konuşmam" Dediği Dilan Polat'la Bir Araya Gelen Feyza Altun Tepkilerin Ardından Yine Açıklama Yaptı

Buluşmayla ilgili detayları anlatan Feyza Altun, Dilan Polat'ı daha önceden tanımadığını dile getirdi. Görüşmenin planlı olmadığını, Dilan Polat ve başka fenomenler için kimliği bilinmeyen bazı isimlerin '2 milyon dolar vereceksin, Feyza Altun'un selamıyla geldik. Yoksa haber yapmayız' dediklerini açıkladı. Kendisinin Dilan Polat'tan para aldığına dair iddialar olduğunu, bu sebeple Dilan Polat'la konuşması gerektiğini düşündüğünü açıkladı. Dilan Polat'ın ise adını kullanan kişilere bir miktar ödeme yaptığını belirtti. Haklarındaki iddiaları konuşmak üzere planlı olmayan bir buluşma gerçekleştirdiklerinin de bir kez daha altını çizdi.

Pelin Çini ise neden bu kadar samimi, bu kadar yanak yanağa fotoğraflar paylaşıldığını sordu. Feyza Altun ise neler paylaşıldığından haberi olmadığını, kendisine ağlayarak gelen bir kadını geri çeviremeyeceğini dile getirdi.