"Ölürüm de Konuşmam" Dediği Dilan Polat'la Bir Araya Gelen Feyza Altun Tepkilerin Ardından Yine Açıklama Yaptı
Kaynak: https://www.youtube.com/live/CKBAdgiIzr8
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında sert eleştirilerde bulunan Feyza Altun, Dilan Polat'la asla konuşmayacağını ve ölse de bir araya gelmeyeceğini söylemişti. Dün akşam ortak arkadaşları Sevim Alan'ın nikah şahitliği için bir araya gelen ikiliden oldukça samimi pozlar geldi. Sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan ikiliden Feyza Altun art arda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Pelin Çini
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Dilan-Engin Polat çifti, MASAK incelemesinin ardından aylarca cezaevinde kalmışlardı.
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Dilan Polat ve Feyza Altun dün ilk kez bir araya geldi.
Gelen tepkilerin ardından pek çok açıklama yapan Feyza Altun, Pelin Çini'nin programına konuk oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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