Mango, Zara, Hugo Boss’a Ürün Üreten Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti
Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko, konkordato ilan etti. Dünyanın en ünlü giyim markalarına ürün üreten firma iflasın eşiğine geldi. 1986 yılından bu yana hizmet veren Uğur Balkuv Triko, üç fabrikaya sahip.
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Mango, Zara'ya ürün üreten Türk tekstil devi iflas eşiğinde.
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7 gün içinde şirket itiraz edebilir.
1986 yılında kurulan Uğur Balkuv Triko, üç fabrikada hizmet veriyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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