Mango, Zara, Hugo Boss’a Ürün Üreten Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Türkiye’nin önde gelen dev firması Uğur Balkuv tarafından 1986 yılında kuruldu. Günümüzde dünyanın birçok markasıyla çalışan Uğur Balkuv, 1993 yılından bu yana Hugo Boss, Diesel, Mango, Zara, Massimo Dutti, Esprit, Timberland gibi markalara ürün üretiyor.

Uğur Balkuv Triko İstanubl’da iki; Adapazarı’nda bir fabrikası bulunuyor. Üç fabrikayla hizmet veren firmanın yıllık 5 milyon 500 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor.