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Mango, Zara, Hugo Boss’a Ürün Üreten Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Mango, Zara, Hugo Boss’a Ürün Üreten Türk Tekstil Devi Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 10:41

Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko, konkordato ilan etti. Dünyanın en ünlü giyim markalarına ürün üreten firma iflasın eşiğine geldi. 1986 yılından bu yana hizmet veren Uğur Balkuv Triko, üç fabrikaya sahip.

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Mango, Zara'ya ürün üreten Türk tekstil devi iflas eşiğinde.

Mango, Zara'ya ürün üreten Türk tekstil devi iflas eşiğinde.

Mango, Zara, Hugo Boss, Massimo Dutti gibi dünyan en ünlü markalarına ürün üreten Uğur Balkuv Triko, iflas eşiğinde. Şirket, Şirketin geçen günlerde talep ettiği konkordato için karar verildi. Dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Verilen kararda şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Konkordato komiseri olarak YMM Bağımsız Denetçi Ömer Özbaniça, İşletme/Finans Uzmanı Cenk Ulusal ve İcra İflas Hukukçusu Çiğdem Yazıcı atandı. Duruşma ise 20 Ağustos 2025’te yapılacak.

7 gün içinde şirket itiraz edebilir.

7 gün içinde şirket itiraz edebilir.

Söz konusu kararda şirketin 7 gün içinde itiraz edebileceği belirtildi:  “Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.”

1986 yılında kurulan Uğur Balkuv Triko, üç fabrikada hizmet veriyor.

1986 yılında kurulan Uğur Balkuv Triko, üç fabrikada hizmet veriyor.

Türkiye’nin önde gelen dev firması Uğur Balkuv tarafından 1986 yılında kuruldu. Günümüzde dünyanın birçok markasıyla çalışan Uğur Balkuv, 1993 yılından bu yana Hugo Boss, Diesel, Mango, Zara, Massimo Dutti, Esprit, Timberland gibi markalara ürün üretiyor. 

Uğur Balkuv Triko İstanubl’da iki; Adapazarı’nda bir fabrikası bulunuyor. Üç fabrikayla hizmet veren firmanın yıllık 5 milyon 500 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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