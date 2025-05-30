İstanbul’un Metrobüslerini Üretiyordu: Konkordato İlan Etti
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle şirketler darboğazda. Dev firmalar iflas eşeğine gelirken mali sıkıntılar yaşayan şirketlere bir yenisi eklendi. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İstanbul’un metrobüslerini üreten; Türkiye’nin pek çok şehrinde ürettiği otobüsler kullanılan İran menşeili Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ve Akia'ya bağlı beş şirket konkordato sürecine girdi.
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Metrobüsleri üreten şirket konkordato ilan etti.
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Menşei İran, merkezi İstanbul Başakşehir’de, fabrikası Bursa İnegöl’de.
İnegöl’deki Akia fabrikasında işçiler grev kararı almıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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