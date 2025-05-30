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İstanbul’un Metrobüslerini Üretiyordu: Konkordato İlan Etti

İstanbul’un Metrobüslerini Üretiyordu: Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 16:37

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle şirketler darboğazda. Dev firmalar iflas eşeğine gelirken mali sıkıntılar yaşayan şirketlere bir yenisi eklendi. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İstanbul’un metrobüslerini üreten; Türkiye’nin pek çok şehrinde ürettiği otobüsler kullanılan İran menşeili Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ve Akia'ya bağlı beş şirket konkordato sürecine girdi. 

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Metrobüsleri üreten şirket konkordato ilan etti.

Metrobüsleri üreten şirket konkordato ilan etti.

Menşei İran olan Akia ve beş şirketi AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm 26 Mayıs itibarıyla konkordato ilan etti.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketler için geçici mühlet kararı verdi. Mühlet süreci boyunca şirketlerin varlıklarının korunması için tedbirler alınacak.

Menşei İran, merkezi İstanbul Başakşehir’de, fabrikası Bursa İnegöl’de.

Menşei İran, merkezi İstanbul Başakşehir’de, fabrikası Bursa İnegöl’de.

Akia, İstanbul’a metrobüsleri üreten firma. Firmanın üretimi sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Akia'nın ürettiği metrobüs, otobüs ve midibüsler ülkenin dört bir yanında kullanılıyor. 

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Akia, İran menşeili bir firma. İran’ın en büyük toplu taşıma üreticisi olan Akia'nın merkez üssü Tebriz’de.

İnegöl’deki Akia fabrikasında işçiler grev kararı almıştı.

İnegöl’deki Akia fabrikasında işçiler grev kararı almıştı.

Öte yandan Akia'nın İnegöl’deki fabrikasında işçiler eylem gerçekleştirmişti. İşçiler yan hakları ve maaşlarını gününde alamadıklarını belirterek grev kararı almıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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