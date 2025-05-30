İstanbul’un Metrobüslerini Üretiyordu: Konkordato İlan Etti

Akia, İstanbul’a metrobüsleri üreten firma. Firmanın üretimi sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Akia'nın ürettiği metrobüs, otobüs ve midibüsler ülkenin dört bir yanında kullanılıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Akia, İran menşeili bir firma. İran’ın en büyük toplu taşıma üreticisi olan Akia'nın merkez üssü Tebriz’de.