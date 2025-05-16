TEMU'dan Türkiye Adımı! TEMU Yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na Çağrıldı
Uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesiyle Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, Türkiye'de popüler alışveriş uygulaması haline geldi. Pek çok rakibine fark atan TEMU'nun yetkilileri Ticaret Bakanlığı'nda toplantıya çağrıldı. TEMU'ya ürün güvenliği konusunda yükümlülükleri hatırlatıldı. Öte yandan TEMU'dan Türkiye adımı da geldi. TEMU yetkilileri Türkiye'de bir temsilcilik açmak üzere girişimlerde bulunduklarını belirtti.
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Ticaret Bakanlığı’nda TEMU toplantısı gerçekleştirildi.
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TEMU'dan Türkiye adımı: Temsilcilik açmak için girişimde bulundular.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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