TEMU'dan Türkiye Adımı! TEMU Yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na Çağrıldı

Öte yandan toplantıda TEMU yetkilileri Türkiye’de bir temsilcilik açmak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Yetkililer, Türkiye’de pazara girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için aksiyonda bulunduklarını kaydetti.

Öte yandan ürün yönetmeliği kapsamında her ürünün işletme bilgisinin verilmesi zorunlu. Ürün güvenliği açıklarının kapatılması için ise temas noktasının hizmet vermesi gerekli. Türkiye’nin talepleri karşılanmadığı takdirde platforma ağır yaptırımlar uygulanacak.