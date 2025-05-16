onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TEMU'dan Türkiye Adımı! TEMU Yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na Çağrıldı

TEMU'dan Türkiye Adımı! TEMU Yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na Çağrıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 22:55

Uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesiyle Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, Türkiye'de popüler alışveriş uygulaması haline geldi. Pek çok rakibine fark atan TEMU'nun yetkilileri Ticaret Bakanlığı'nda toplantıya çağrıldı. TEMU'ya ürün güvenliği konusunda yükümlülükleri hatırlatıldı. Öte yandan TEMU'dan Türkiye adımı da geldi. TEMU yetkilileri Türkiye'de bir temsilcilik açmak üzere girişimlerde bulunduklarını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı’nda TEMU toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı’nda TEMU toplantısı gerçekleştirildi.

Ünlü e-ticaret platformu TEMU, Haziran 2024’te Türkiye pazarına girdi. Yaklaşık bir senedir uygun fiyatlı ürünlerle tüketicinin dikkatini çeken TEMU’nun temsilcileri Ticaret Bakanlığı’nda toplantıya çağrıldı. Bakanlık, TEMU yetkililerinden e-ticaret güvenliği konusunda yeni uygulanan mevzuata uyum konusunda yaptıkları faaliyete dair bilgi aldı. Toplantıda Çin merkezli platforma yükümlülükleri hatırlatıldı. 

TEMU yetkilileri, satış ilanlarında istenilen bilgilerin sağlanması için altyapı çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Toplantıda tüketicinin korunması için uygunsuz ve güvensiz ürünlerin 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği hatırlatıldı. TEMU yetkilileri ise Türkiye’nin talep ettiği bilgileri sağlamayan satıcıların satış gerçekleştiremeyeceğini anladıklarını dile getirdi.

TEMU'dan Türkiye adımı: Temsilcilik açmak için girişimde bulundular.

TEMU'dan Türkiye adımı: Temsilcilik açmak için girişimde bulundular.

Öte yandan toplantıda TEMU yetkilileri Türkiye’de bir temsilcilik açmak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Yetkililer, Türkiye’de pazara girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için aksiyonda bulunduklarını kaydetti. 

Öte yandan ürün yönetmeliği kapsamında her ürünün işletme bilgisinin verilmesi zorunlu. Ürün güvenliği açıklarının kapatılması için ise temas noktasının hizmet vermesi gerekli. Türkiye’nin talepleri karşılanmadığı takdirde platforma ağır yaptırımlar uygulanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın