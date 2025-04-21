Temu Kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı’ndan İddialara Yanıt Geldi

2022 yılında kurulan Temu, Türkiye'ye geçen sene giriş yaptı. Platform, pek çok e-ticaret markasını sollayarak ucuz ürünleriyle öne çıktı. Alışveriş sevenler ise Temu'dan yaptıkları alışverişleri sosyal medyadan paylaşarak platformun bilinirliğini artırdı. Temu'nun kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise oldukça uygun fiyatlı ürün imkanı sunması oldu.

Hem uygun fiyat hem de kısa süreli kargo teslimatı pek çok kişiyi Temu'ya yönlendirdi. Uygun fiyatlı bir başka platform olan Çin merkezli Aliexpress'i geride bırakan Temu'ya Türkiye'de alışveriş limiti getirilmişti. Maksimum harcamanın bin 50 TL olarak belirlendiği Temu'ya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.