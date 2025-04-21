Temu Kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı’ndan İddialara Yanıt Geldi
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor. Ürünlerin uygun fiyatlı olması nedeniyle pek çok e-ticaret şirketine korku salan Temu'ya dair yaklaşık bir yıldır pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Temu'nun kapatılacağı ve erişim engeli getirileceği ileri sürüldü. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, bu iddiaları Ticaret Bakanlığı'na sordu.
Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara yanıt geldi.
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Online alışveriş tutkunlarının yeni favorisi Temu...
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“Temu kapatılacak” iddialarına Ticaret Bakanlığı son noktayı koydu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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