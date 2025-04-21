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Temu Kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı’ndan İddialara Yanıt Geldi

Temu Kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı’ndan İddialara Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 15:48

2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor. Ürünlerin uygun fiyatlı olması nedeniyle pek çok e-ticaret şirketine korku salan Temu'ya dair yaklaşık bir yıldır pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Temu'nun kapatılacağı ve erişim engeli getirileceği ileri sürüldü. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, bu iddiaları Ticaret Bakanlığı'na sordu.

Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara yanıt geldi.

Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
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Online alışveriş tutkunlarının yeni favorisi Temu...

Online alışveriş tutkunlarının yeni favorisi Temu...

2022 yılında kurulan Temu, Türkiye'ye geçen sene giriş yaptı. Platform, pek çok e-ticaret markasını sollayarak ucuz ürünleriyle öne çıktı. Alışveriş sevenler ise Temu'dan yaptıkları alışverişleri sosyal medyadan paylaşarak platformun bilinirliğini artırdı. Temu'nun kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise oldukça uygun fiyatlı ürün imkanı sunması oldu.

Hem uygun fiyat hem de kısa süreli kargo teslimatı pek çok kişiyi Temu'ya yönlendirdi. Uygun fiyatlı bir başka platform olan Çin merkezli Aliexpress'i geride bırakan Temu'ya Türkiye'de alışveriş limiti getirilmişti. Maksimum harcamanın bin 50 TL olarak belirlendiği Temu'ya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

“Temu kapatılacak” iddialarına Ticaret Bakanlığı son noktayı koydu.

“Temu kapatılacak” iddialarına Ticaret Bakanlığı son noktayı koydu.

Türkiye pazarında aktif olan yurt dışı merkezli firmalara dair Bakanlık kararıyla yeni yükümlülük getirilmişti. Yeni yönetmelikle birlikte yurt dışı kaynaklı satış yapan firmaların Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu şartı getirmeyen firmalar ise Türkiye’ye satış yapamayacak.

Temu henüz bu yükümlülüğü yerine getirmiş değil. Bu gelişmelerin ardından Temu’nun kapatılacağı, Türkiye’de erişim engeli getirileceği iddia edildi. Bu iddialar sosyal medyada giderek artınca gözler Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, söz konusu iddiaları Ticaret Bakanlığı’na yöneltti. Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanlayarak gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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