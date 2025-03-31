E-Ticaret Yönetmeliği 1 Nisan’da Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönemin Detayları
E-Ticaret Yönetmeliği 1 Nisan’da Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönemin Detayları
İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' 1 Nisan 2025 Salı günü yürürlüğe girecek. Peki, yeni yönetmelikle neler değişecek? İşte internet alışverişlerinde yeni dönemin detayları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yönetmelikle internet alışverişlerinde şeffaflık ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet alışverişlerinde yeni dönemin detayları: Uygulamalar neler?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın