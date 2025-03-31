E-Ticaret Yönetmeliği 1 Nisan’da Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönemin Detayları

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişi için yeni yönetmelik hazırladı. Resmi Gazete’de 30 Ekim 2024’te yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş süreci sona erdi. İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Nisan’da başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada e-ticarette ürün güvenliği sağlanırken tüketici haklarının korunması da amaçlandı: “Bu yönetmelikle tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek.”