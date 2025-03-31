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E-Ticaret Yönetmeliği 1 Nisan’da Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönemin Detayları

E-Ticaret Yönetmeliği 1 Nisan’da Yürürlüğe Giriyor: İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönemin Detayları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 11:56

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' 1 Nisan 2025 Salı günü yürürlüğe girecek. Peki, yeni yönetmelikle neler değişecek? İşte internet alışverişlerinde yeni dönemin detayları.

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Yeni yönetmelikle internet alışverişlerinde şeffaflık ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlanacak.

Yeni yönetmelikle internet alışverişlerinde şeffaflık ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlanacak.

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişi için yeni yönetmelik hazırladı. Resmi Gazete’de 30 Ekim 2024’te yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş süreci sona erdi. İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Nisan’da başlayacak. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada e-ticarette ürün güvenliği sağlanırken tüketici haklarının korunması da amaçlandı: “Bu yönetmelikle tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek.”

İnternet alışverişlerinde yeni dönemin detayları: Uygulamalar neler?

İnternet alışverişlerinde yeni dönemin detayları: Uygulamalar neler?

  • Satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.

  • İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar bulunacak. Bu uygulamayla tüketiciler ürünü satın almadan önce daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

  • Tüketiciler internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek.

  • Uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanların 24 saat içinde yayından kaldırılacak.

  • Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapamayak.

  • Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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