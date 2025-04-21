Boşanma Turizmi: Avukat Ücretini Pahalı Bulan Gurbetçiler Daha Ucuza Boşanmak İçin Türkiye’ye Akın Ediyor

Türkiye’ye geçen sene yurt dışından 1 milyon 506 bin kişi sağlık hizmeti almak için geldi. Yurt dışında yaşayanlar özellikle estetik ve saç ekimi için Türkiye’nin yolunu tutuyor. Bunun nedeni ise doktorların başarısının yanı sıra yabancılar için sudan ucuz bir ülke haline gelmesi…

Ancak son zamanlarda boşanmak için Türkiye’ye gelenlerin sayısında da ciddi artış var. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre boşanmak için Türkiye’ye gelen ülkelerin başında İngiltere’de yaşayan gurbetçiler geliyor. İngiltere’yi Almanya ve Hollanda takip ediyor.