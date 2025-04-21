onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boşanma Turizmi: Avukat Ücretini Pahalı Bulan Gurbetçiler Daha Ucuza Boşanmak İçin Türkiye’ye Akın Ediyor

Boşanma Turizmi: Avukat Ücretini Pahalı Bulan Gurbetçiler Daha Ucuza Boşanmak İçin Türkiye’ye Akın Ediyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 10:59

Tatil için fiyatları nedeniyle yurt dışında yaşayanlara adeta cennet olan Türkiye aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti sayılıyor. Son yıllarda özellikle estetik ameliyatlar ve saç ekimin merkezi haline gelen Türkiye'de yeni bir turizm 'kategorisi' doğdu: Boşanma turizmi!

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre yaşadıkları ülkelerde avukatlık ücretini pahalı bulan gurbetçiler boşanmak için Türkiye’ye geliyor. Üstelik sayı giderek artıyor.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/avuk...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatil, sağlık turizminin ardından Türkiye, 'boşanma cenneti' haline geliyor...

Tatil, sağlık turizminin ardından Türkiye, 'boşanma cenneti' haline geliyor...

Türkiye’ye geçen sene yurt dışından 1 milyon 506 bin kişi sağlık hizmeti almak için geldi. Yurt dışında yaşayanlar özellikle estetik ve saç ekimi için Türkiye’nin yolunu tutuyor. Bunun nedeni ise doktorların başarısının yanı sıra yabancılar için sudan ucuz bir ülke haline gelmesi…

Ancak son zamanlarda boşanmak için Türkiye’ye gelenlerin sayısında da ciddi artış var. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre boşanmak için Türkiye’ye gelen ülkelerin başında İngiltere’de yaşayan gurbetçiler geliyor. İngiltere’yi Almanya ve Hollanda takip ediyor.

İngiltere’de boşanmak 200 bin TL’yi buluyor.

İngiltere’de boşanmak 200 bin TL’yi buluyor.

Bosphorus Legal Gateway’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kılıç, İngiltere’de Türkiye’ye artan boşanma davalarına dair bilgi verdi. İngiltere’de boşanmak 4 bin poundu (yaklaşık 200 bin TL) buluyor.

Türkiye’de ise bu ücret İngiltere’ye göre en fazla 500 pound (yaklaşık 25 bin TL).

Kılıç, “Türkiye’de ise yeni mezun avukatlar asgari ücrete çalışıyor. Ve ekonomik sıkıntılar yüzünden Türkiye’de avukatlık ücreti çok ucuzladı. İngiltere’de ise boşanma da avukatlık ücretleri de pahalı. Bu yüzden Türkler son dönemde Türkiye’ye gelip boşanmayı tercih ediyorlar. Yasal olarak bir engel yok Burada bir adres göstermeleri yetiyor” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gnyy

Dünyanın liracı avm'sine hosgeldiniz

can_ykn

bi bize pahalı bu memleket 😒

Kar tanesi

Yakında, ölünce gömülmek için de buraya gelirler.