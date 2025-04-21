Boşanma Turizmi: Avukat Ücretini Pahalı Bulan Gurbetçiler Daha Ucuza Boşanmak İçin Türkiye’ye Akın Ediyor
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/avuk...
Tatil için fiyatları nedeniyle yurt dışında yaşayanlara adeta cennet olan Türkiye aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti sayılıyor. Son yıllarda özellikle estetik ameliyatlar ve saç ekimin merkezi haline gelen Türkiye'de yeni bir turizm 'kategorisi' doğdu: Boşanma turizmi!
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre yaşadıkları ülkelerde avukatlık ücretini pahalı bulan gurbetçiler boşanmak için Türkiye’ye geliyor. Üstelik sayı giderek artıyor.
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Tatil, sağlık turizminin ardından Türkiye, 'boşanma cenneti' haline geliyor...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Dünyanın liracı avm'sine hosgeldiniz
bi bize pahalı bu memleket 😒
Yakında, ölünce gömülmek için de buraya gelirler.