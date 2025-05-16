Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı’yı İsyan Ettiren Çete Çökertildi: Dev Vurgunda Kamboçya Ayrıntısı

Pek çok ünlü ve tanınmış isim yapay zekalı dolandırıcılık kurbanı. Tanınan kişilerin yapay zeka ile sahte görüntülerini üreten dolandırıcılar Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'yı da mağdur etti. Bayraktar ve Sabancı'nın sahte görüntülerini üreten dolandırıcılara karşı iki isimden de uyarı geldi. İş insanı Sabancı şu uyarıda bulunmuştu:

'Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, 'yatırım tavsiyesi', 'özel fırsat', 'teklif' gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.

Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla'

Bayraktar'ın açıklaması ise şöyle olmuştu: