onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı’yı İsyan Ettiren Çete Çökertildi: Dev Vurgunda Kamboçya Ayrıntısı

Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı’yı İsyan Ettiren Çete Çökertildi: Dev Vurgunda Kamboçya Ayrıntısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 18:50

Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'nın yapay zeka teknolojisiyle sahte videolarını üreten dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Çetenin 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlenirken elde edilen paraların Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktarıldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dolandırıcılar Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'nın yapay zeka ile sahte görüntülerini üreterek 'yatırım tavsiyesi' verdikleri videoları dolaşıma soktu.

Dolandırıcılar Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'nın yapay zeka ile sahte görüntülerini üreterek 'yatırım tavsiyesi' verdikleri videoları dolaşıma soktu.

Pek çok ünlü ve tanınmış isim yapay zekalı dolandırıcılık kurbanı. Tanınan kişilerin yapay zeka ile sahte görüntülerini üreten dolandırıcılar Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'yı da mağdur etti. Bayraktar ve Sabancı'nın sahte görüntülerini üreten dolandırıcılara karşı iki isimden de uyarı geldi. İş insanı Sabancı şu uyarıda bulunmuştu:

'Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, 'yatırım tavsiyesi', 'özel fırsat', 'teklif' gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.

Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla'

Bayraktar'ın açıklaması ise şöyle olmuştu:

'Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır.

Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim.'

Çeteye operasyon düzenlendi: 72 kişi gözaltına alındı!

Çeteye operasyon düzenlendi: 72 kişi gözaltına alındı!

İstanbul başta olmak üzere 28 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılar yüksek kazanç vaadiye ağına düşürdükleri kişileri psikolojik ve dijital manipülasyonla yönlendirdi. İddiaya göre dolandırıcılar vatandaşlara ilk önce düşük meblağlarla sözde yatırıma teşvik etti, daha sonra ise büyük kazançlar vaadinde bulunarak büyük yatırımlara yönlendirdi.

500 milyon dolarlık vurgunda Kamboçya ayrıntısı.

500 milyon dolarlık vurgunda Kamboçya ayrıntısı.

Çetenin yöntemleri ağızları açık bıraktı. Toplamda 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıkan çete yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli kripto borsasına aktardı. Bu yolla yasa dışı paranın izini kaybettirmeye çalıştılar. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 bin 100 dolar, 138 bin TL, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 86 mermi, 5 altın bilezik, 7 altın bileklik, 2 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın kolye ucu, 1 ata altın, 2 tam altın, 14 yarım altın ve 2 çeyrek altında oluşan ziynet eşyası ele geçirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ern

bende gördüm youtubeda geçen ama yapay zeka olduğu aşırı belliydi inanan kişilere zeka testi yaptırmak şart

Wallis walking

İnstragam hesabının iletim bölümü bu reklamların şikayet geridönüşü ile dolu. Hiç bir reklam yayından kalkmadı. Hepsi normalmiş. Hangi yapay zekasıza denetle... Devamını Gör

futboltopu20

😡😡😡😡