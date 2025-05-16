Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı’yı İsyan Ettiren Çete Çökertildi: Dev Vurgunda Kamboçya Ayrıntısı
Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'nın yapay zeka teknolojisiyle sahte videolarını üreten dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Çetenin 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlenirken elde edilen paraların Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktarıldığı ortaya çıktı.
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Dolandırıcılar Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'nın yapay zeka ile sahte görüntülerini üreterek 'yatırım tavsiyesi' verdikleri videoları dolaşıma soktu.
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Çeteye operasyon düzenlendi: 72 kişi gözaltına alındı!
500 milyon dolarlık vurgunda Kamboçya ayrıntısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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bende gördüm youtubeda geçen ama yapay zeka olduğu aşırı belliydi inanan kişilere zeka testi yaptırmak şart
İnstragam hesabının iletim bölümü bu reklamların şikayet geridönüşü ile dolu. Hiç bir reklam yayından kalkmadı. Hepsi normalmiş. Hangi yapay zekasıza denetle... Devamını Gör
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