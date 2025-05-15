Altında Yeni Dönem Başlıyor: Barkod Uygulaması Geliyor!
Yaz ayları yaklaştı, düğün sezonu açıldı. Düğünlerde sıklıkla başgösteren sahte altınlara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Sahte altına karşı internet satışlarında ‘barkod’ dönemi için adım atıldı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, “Barkod sistemiyle ilgili çalışma başlattık” sözleriyle yeni uygulamayı duyurdu.
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Sahte altına karşı dikkat!
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Altında yeni dönem: Barkod uygulaması geliyor!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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