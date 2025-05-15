Altında Yeni Dönem Başlıyor: Barkod Uygulaması Geliyor!

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirdi. Barkod uygulamasına karşı çalışma başlattıklarını söyleyen Sönmez şunları dedi:

'Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz.'