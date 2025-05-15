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Ekonomi
Altında Yeni Dönem Başlıyor: Barkod Uygulaması Geliyor!

Altında Yeni Dönem Başlıyor: Barkod Uygulaması Geliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.05.2025 - 14:56

Yaz ayları yaklaştı, düğün sezonu açıldı. Düğünlerde sıklıkla başgösteren sahte altınlara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Sahte altına karşı internet satışlarında ‘barkod’ dönemi için adım atıldı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, “Barkod sistemiyle ilgili çalışma başlattık” sözleriyle yeni uygulamayı duyurdu.

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Sahte altına karşı dikkat!

Sahte altına karşı dikkat!

Düğün sezonu başlıyor. Altınların havada uçuştuğu düğünlerde sahte altınlara karşı yeni önlemler alındı. Kuyumcularda hareketlilik başlarken uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi. Düğünlerde gelin ve damada ‘çorbada tuzumuz olsun’ düşüncesiyle takılan gram, çeyrek, tam altınlara dair barkod uygulaması devreye girecek. 

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, “Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik” dedi.

Altında yeni dönem: Barkod uygulaması geliyor!

Altında yeni dönem: Barkod uygulaması geliyor!

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirdi. Barkod uygulamasına karşı çalışma başlattıklarını söyleyen Sönmez şunları dedi:

'Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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