İsveç'te Satılık Ada Evin Fiyatı Hayrete Düşürdü: Türkiye'deki 2+1 Evden Ucuz Çıktı

Instagram’da İsveç, Danimarka ve Norveç’te uygun fiyatlı doğanın tam göbeğinde bulunan evleri paylaşan ‘@cheap.houses.scandinavia’ isimli hesabın bir paylaşımı gündem oldu. İsveç’te bulunan küçük bir adada inşa edilen evin fiyatı şaşkınlık yarattı. 2+1 olan evin fiyatının 82 bin dolar (3 milyon TL) olduğu yazıldı. Türkiye’den bu ilanı görenler elbette emlakçının kulaklarını “Vay be, sudan ucuz” cümleleriyle çınlattı.