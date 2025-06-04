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İsveç'te Satılık Ada Evin Fiyatı Hayrete Düşürdü: Türkiye'deki 2+1 Evden Ucuz Çıktı

İsveç'te Satılık Ada Evin Fiyatı Hayrete Düşürdü: Türkiye'deki 2+1 Evden Ucuz Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 14:57

İsveç’te satışa çıkarılan kendisine özel adada konumlanan 2+1 evin fiyatı şaşkınlık yarattı. 'Ada ev'in Türkiye’de 2+1 evden daha ucuz olması elbette şaşkınlık yaratacak cinsten. 82 bin dolardan satılan evin TL cinsinden fiyatı 3 milyon olarak hesaplandı.

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İsveç'te 2+1 bu ada evin fiyat 82 bin dolar... Yani 3 milyon TL.

İsveç'te 2+1 bu ada evin fiyat 82 bin dolar... Yani 3 milyon TL.

Instagram’da İsveç, Danimarka ve Norveç’te uygun fiyatlı doğanın tam göbeğinde bulunan evleri paylaşan ‘@cheap.houses.scandinavia’ isimli hesabın bir paylaşımı gündem oldu. İsveç’te bulunan küçük bir adada inşa edilen evin fiyatı şaşkınlık yarattı. 2+1 olan evin fiyatının 82 bin dolar (3 milyon TL) olduğu yazıldı. Türkiye’den bu ilanı görenler elbette emlakçının kulaklarını “Vay be, sudan ucuz” cümleleriyle çınlattı.

Adaya tekneyle ulaşılıyor.

Adaya tekneyle ulaşılıyor.

Ev şu ilanla paylaşıldı:

'Kendi ormanından inşa edilmiş bu bağımsız ada inzivası, tam anlamıyla İsveç ruhunu yansıtıyor. Güneş enerjisiyle çalışan, yalnızca tekneyle ulaşılabilen ve iskelede akşam yemekleriyle, tamamen bağlantısız bir yaşam hayal edenler için tasarlanmış. İki yatak odası, güneş alan bir teras ve göz alabildiğince doğa—filtreye gerek yok, burası cennet.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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