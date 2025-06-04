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Köyde Şalvar Giydi Nefes Söyledi: İş İnsanı Cem Boyner’in Kızı Elif Boyner’in Görüntüleri Gündem Oldu

Köyde Şalvar Giydi Nefes Söyledi: İş İnsanı Cem Boyner’in Kızı Elif Boyner’in Görüntüleri Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 13:57

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner’in köyde şalvar giyip Bektaşi nefesi söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Geçen senelerde Eskişehir’in Sazak köyüne yerleşen Elif Boyner, Instagram hesabından sık sık köy hayatından paylaşımlar yapıyor.

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Ünlü işinsanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner köye yerleşmişti.

Ünlü işinsanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner köye yerleşmişti.

Türkiye’nin önde gelen iş insanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Metropoldeki lüks yaşamı terk eden Elif Boyner, geçen senelerde Eskişehir’in Sazak köyüne yerleşerek köy hayatını yaşamaya başladı. İnek sağan, hamur yoğuran Elif Boyner bu anlarını da sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

Elif Boyner şalvar giydi, def çalıp Bektaşi nefesi söyledi.

Elif Boyner şalvar giydi, def çalıp Bektaşi nefesi söyledi.

Son olarak Elif Boyner'in sosyal medyada bir görüntüsü gündem oldu. Boyner'in şalvar giyip def çalarak Ali Naki Gündoğdu ile Bektaşi nefesi söylediği görüntülendi. Kısa sürede ilgi çeken görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. 'Fatima' nefesini söyleyen Elif Boyner, kaydı kendi Instagram hesabından da paylaştı.

O anlar böyle kaydedildi 👇🏻

Elif Boyner'in o anları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi beğeni yağmuruna tutarken kimi servetinden dem vurdu. İşte yorumlardan bazıları 👇🏻

Elif Boyner'in o anları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi beğeni yağmuruna tutarken kimi servetinden dem vurdu. İşte yorumlardan bazıları 👇🏻
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'Böyle haberler dolaşıyor medyada. Ünlü burjuvalardan Cem Boyner'in kızı ilahi söylemiş filan. 

Olayın aslı şöyle:

Fethiye'nin bir Alevi Bektaşi köyüne yerleşiyor ve Alevi Bektaşi yoluna giriyor, yol erenlerinden eğitim alıyor. Ayrıca söylediği de ilahi değil, Bektaşi nefesi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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