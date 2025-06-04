Köyde Şalvar Giydi Nefes Söyledi: İş İnsanı Cem Boyner’in Kızı Elif Boyner’in Görüntüleri Gündem Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü işinsanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner köye yerleşmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elif Boyner şalvar giydi, def çalıp Bektaşi nefesi söyledi.
O anlar böyle kaydedildi 👇🏻
Elif Boyner'in o anları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi beğeni yağmuruna tutarken kimi servetinden dem vurdu. İşte yorumlardan bazıları 👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın