Köyde Şalvar Giydi Nefes Söyledi: İş İnsanı Cem Boyner’in Kızı Elif Boyner’in Görüntüleri Gündem Oldu

Son olarak Elif Boyner'in sosyal medyada bir görüntüsü gündem oldu. Boyner'in şalvar giyip def çalarak Ali Naki Gündoğdu ile Bektaşi nefesi söylediği görüntülendi. Kısa sürede ilgi çeken görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. 'Fatima' nefesini söyleyen Elif Boyner, kaydı kendi Instagram hesabından da paylaştı.