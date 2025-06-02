Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Yaşadığınız yerin, adım attığınız toprakların bir zamanlar nasıl göründüğünü merak ediyor musunuz? Şimdilerde herkesin yaşamak için can attığı kentlerin siyah beyaz hallerinden renkli hallerini sizin için bir araya getirdik. Bazıları tarihe yenik düşmeyip hiç değişmezken bazı değişen kentler ise size 'Vay be' dedirtecek. İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.
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1. İstanbul/ Sirkeci👇🏻
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2. İstanbul / Bozdoğan Kemeri 👇🏻
3. ABD / New York👇🏻
4. Kanada / Toronto 👇🏻
5. İspanya / Granada 👇🏻
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6. İngiltere / Cumbria 👇🏻
7. İstanbul / Çemberlitaş 👇🏻
8. İngiltere / Londra Kulesi 👇🏻
9. İskoçya / Klimelford 👇🏻
10. İngiltere / Dunster👇🏻
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11. İtalya / Roma👇🏻
12. İkinci Dünya Savaşı sırasında...
13. Belçika-Ypres👇🏻
14. Japonya / Tokyo👇🏻
15. Almanya-Stuttgart
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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