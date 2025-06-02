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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 15:42

Yaşadığınız yerin, adım attığınız toprakların bir zamanlar nasıl göründüğünü merak ediyor musunuz? Şimdilerde herkesin yaşamak için can attığı kentlerin siyah beyaz hallerinden renkli hallerini sizin için bir araya getirdik. Bazıları tarihe yenik düşmeyip hiç değişmezken bazı değişen kentler ise size 'Vay be' dedirtecek. İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.

Kaynak 1

Kaynak 2

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1. İstanbul/ Sirkeci👇🏻

1. İstanbul/ Sirkeci👇🏻

1900 ve 2025.

2. İstanbul / Bozdoğan Kemeri 👇🏻

2. İstanbul / Bozdoğan Kemeri 👇🏻

'1921 ve 2025'te Bozdoğan Kemeri...

Kemerin sol gözünde görünen cami Tezgahçılar (Hüsambey) Camii. Cami günümüzde mevcut fakat minaresi kısmen yıkılmış.'

3. ABD / New York👇🏻

3. ABD / New York👇🏻

1962 ve 2025

4. Kanada / Toronto 👇🏻

4. Kanada / Toronto 👇🏻

1989-2014

5. İspanya / Granada 👇🏻

5. İspanya / Granada 👇🏻

La Calahorra-Ferreira İstasyonu 1973-2021

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6. İngiltere / Cumbria 👇🏻

6. İngiltere / Cumbria 👇🏻

1700-1903-2025

7. İstanbul / Çemberlitaş 👇🏻

7. İstanbul / Çemberlitaş 👇🏻

1918 ve 2025

8. İngiltere / Londra Kulesi 👇🏻

8. İngiltere / Londra Kulesi 👇🏻

1880 ve 2020

9. İskoçya / Klimelford 👇🏻

9. İskoçya / Klimelford 👇🏻

1906 ve 2024

10. İngiltere / Dunster👇🏻

10. İngiltere / Dunster👇🏻

'Dunster'ın 1609'da inşa edilen ahşap iskeletli sekizgen pazarı, 1900'lerin başındaki haliyle bugünün karşılaştırması. Ahşap çatıda, İngiliz İç Savaşı sırasında bir gülle tarafından açılan küçük bir delik var.'

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11. İtalya / Roma👇🏻

11. İtalya / Roma👇🏻

2001 ve 2025

12. İkinci Dünya Savaşı sırasında...

12. İkinci Dünya Savaşı sırasında...

13. Belçika-Ypres👇🏻

13. Belçika-Ypres👇🏻

'Belçika'nın Ypres kentinde bulunan bir ortaçağ ticari binası olan büyük bir kumaş salonu.'

14. Japonya / Tokyo👇🏻

14. Japonya / Tokyo👇🏻

1955 ve 2024

15. Almanya-Stuttgart

15. Almanya-Stuttgart

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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