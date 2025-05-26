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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 15:08

Doğanın ürkütücü yüzünü iliklerinize kadar hissetmek ister misiniz? Cevabınız 'Evet' ise bu içeriğimiz tam size göre! Vahşi doğada yolculuğa çıkmaya hazır olun! İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf.

Kaynak

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1. 👇🏻

1. 👇🏻

'Tekerlek böceği perisi bir tırtılı kovalıyor.'

2. 👇🏻

2. 👇🏻

'Neredeyse bir kutup ayısıyla karşılaşıyordum. Bir fokla karşılaştım.'

3. 👇🏻

3. 👇🏻

'Yılan kurbağayı yiyor.'

4. 👇🏻

4. 👇🏻

'Anne eve asla gelmeyecek gibi görünüyor.'

5. 👇🏻

5. 👇🏻

'Afiyet olsun'

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6. 👇🏻

6. 👇🏻

'Havada aşk kokusu var.'

7. 👇🏻

7. 👇🏻

Ezilen bir kirpiyi gagalayan martı

8. 👇🏻

8. 👇🏻

'Baykuş bir yılan yakaladı.'

9. 👇🏻

9. 👇🏻

'Bir karga bir güvercini yiyor.'

10. 👇🏻

10. 👇🏻

'Albüm kapağı olabilecek görseller.'

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11. 👇🏻

11. 👇🏻

'Şahin güvercin yakaladı.'

12. 👇🏻

12. 👇🏻

'Kurbağanın son sıçrayışı. Yutkunma sırasında yakalandı.'

13. 👇🏻

13. 👇🏻

'Antilop, nehir geçişinden sağ kurtuldu ancak bir bacağını timsaha kaptırdı.'

14. 👇🏻

14. 👇🏻

'Büyük bir kurbağayı yemeye çalışan yılan boğularak öldü.'

15. 👇🏻

15. 👇🏻

'Kara Ayaklı Gelincik neredeyse yemek yiyecek.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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