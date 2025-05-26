Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın ürkütücü yüzünü iliklerinize kadar hissetmek ister misiniz? Cevabınız 'Evet' ise bu içeriğimiz tam size göre! Vahşi doğada yolculuğa çıkmaya hazır olun! İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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