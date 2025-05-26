Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. 122 kilodan 69 kiloya.
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2. 102 kilodan 61 kiloya.
3. 77 kilodan 52 kiloya.
4. 134 kilodan 53 kiloya.
5. 160 kilodan 84 kiloya.
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6. 115 kilodan 94 kiloya.
7. 127 kilodan 92 kiloya.
8. 104 kilodan 70 kiloya.
9. 151 kilodan 77 kiloya.
10. 136 kilodan 77 kiloya.
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11. 91 kilodan 75 kiloya.
12. 216 kilodan 85 kiloya.
13. 87 kilodan 72 kiloya.
14. 70 kilodan 56 kiloya.
15. 149 kilodan 76 kiloya.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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