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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.05.2025 - 13:42

İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 122 kilodan 69 kiloya.

1. 122 kilodan 69 kiloya.

'5 yıllık istikrar. Bisiklet, ağırlık kaldırma ve hayatımı yavaşça değiştirme. Tüm bu iniş çıkışlardan sonra sarkık cildin kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum ama şanslıydım ve bunu hafife almıyorum.'

2. 102 kilodan 61 kiloya.

2. 102 kilodan 61 kiloya.

'Tüm bağlantılarım garip göründüğümü düşünüyor bu yüzden onlara konuyu açtığımda tamamen sağlıklı yollarla yapmış olmama rağmen her zaman sağlığım için endişeli davranıyorlar! Gerçekten yaptığım tek şey şekeri kesmek ve bir süre egzersiz konusunda ciddi olmaktı. Bilmiyorum bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum.'

3. 77 kilodan 52 kiloya.

3. 77 kilodan 52 kiloya.

'Sırtında o çizgi olan kızlardan biri olmak istemiştim hep... ve sonunda yatay yerine dikey oldu. Kilo kaybımı korumaya başlayalı 6 ay oldu ve bahar kesim döngüsünü tamamladım. 2 yıl önce olduğum yerden farkı inanamıyorum - sırtımda biraz kas belirginliği görmek çok mutlu etti.'

4. 134 kilodan 53 kiloya.

4. 134 kilodan 53 kiloya.

'Geldiğim noktadan gerçekten gurur duyuyorum ve 'hedefime' ulaşmadan önce kat etmem gereken biraz yol olsa da sonunda kendimi çok iyi hissettiğim bir noktadayım.

5. 160 kilodan 84 kiloya.

5. 160 kilodan 84 kiloya.
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6. 115 kilodan 94 kiloya.

6. 115 kilodan 94 kiloya.

'Yol boyunca tüm iniş çıkışları yaşadım.'

7. 127 kilodan 92 kiloya.

7. 127 kilodan 92 kiloya.

8. 104 kilodan 70 kiloya.

8. 104 kilodan 70 kiloya.

'2 yıllık ilerleme: 70 kiloya düşmem bir yıl sürdü, sonra 8 ay boyunca kas yaptım ve Aralık 2024'te bir fotoğraf çekimi için 70 kg'a düştüm. Şu anda kas yapıyorum ve 78 kg'dayım..'

9. 151 kilodan 77 kiloya.

9. 151 kilodan 77 kiloya.

'Bu ay kilo vermemin 2. yıl dönümü!'

10. 136 kilodan 77 kiloya.

10. 136 kilodan 77 kiloya.

'Ben, büyüyüp yetişkinliğe erişen bir koruyucu aile çocuğuydum ve daha sonra ruhsal ve fiziksel sağlığım üzerinde çalışmaya başladım.'

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11. 91 kilodan 75 kiloya.

11. 91 kilodan 75 kiloya.

'Son 2 kilo.'

12. 216 kilodan 85 kiloya.

12. 216 kilodan 85 kiloya.

'Üçüncü hamileliğimden önce formdaydım, ancak spor salonu ve beslenmeyle uğraşmak şimdi bir bebek/yürümeye başlayan çocukla iki kat daha zor, uykusuz geceler, doğum sonrası ve emzirme, daha yaşlı olmak da bunu daha da zorlaştırıyor çünkü bu sefer öncekinden daha uzun sürdü. Tamamen bitmedi, ancak istikrarlı ama yavaş yağ kaybını ve güç kazanmayı sürdüreceğim, kendimi çok iyi hissettiriyor ve fiziksel ve ruhsal sağlığımı destekliyor! kazan-kazan.'

13. 87 kilodan 72 kiloya.

13. 87 kilodan 72 kiloya.

'Karın programımın ilerlemesine inanamıyorum.'

14. 70 kilodan 56 kiloya.

14. 70 kilodan 56 kiloya.

'Neredeyse hedef kilomdayım ve buraya gelebileceğimi hiç düşünmemiştim! Yetişkin hayatım boyunca çoğunlukla 75 kilo civarındaydım, bu yüzden sonunda 60 kilonun altına düştüğüm için çok mutluyum, liseden beri ilk kez ve buradaki tüm bu gönderiler beni motive ettiği için bunu paylaşmak istedim.'

15. 149 kilodan 76 kiloya.

15. 149 kilodan 76 kiloya.

'Hikayemi burada paylaşma ve ilerlememi gösterme, duygusal yeme, beden imajı ve travmanın ağırlığıyla mücadele eden herkese umut verme isteği hissettim. Umuda inanıyorum - klişe olarak değil, hayatımın bir noktasında, bu tür hikayeleri görmek beni kelimenin tam anlamıyla kendi hayatıma son vermekten kurtardı. Bu yüzden şimdi geri verme sırası bende.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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