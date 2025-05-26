Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Sürücüler ve yayalar için olmazsa olmaz şeylerden biri de trafik levhalarıdır. Levhalar sürücülerin kaza riskini en aza indirgemek için bilgi verir. Bu levhalar yollardaki kuralları belirler. Ancak bazı levhalar var ki ne için yapıldıklarını çözemediğimiz türden. İşte Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha.
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1. Sürücüye ışık tutan bir levha olabilir mi?
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2. İsyanım var bu kurallara!
3. Gideceğiniz yere varmamak için baş döndüren tabela.
4. Tabelayı neden taşımak istersin?
5. Tam kalbime geldi ok...
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6. Orta çağdan kalma bir tabela?
7. Bazen hayata sadece böyle bakarsın.
8. Hayata renk katmak önemli.
9. Alıp başımı gidesim var...
10. Maskeli pelerinli süper kahraman her an karşınıza çıkabilir.
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11. Bu tabelanın altında bir fikir var!
12. Gökten inen melek ve bir adet "Eyfel Kulesi'ne gitmez" tabelası.
13. "Gittiğim yol yol değil" diye düşünenlere özel tabela.
14. Kaza yaptırma garantili tabela.
15. Tabelaya bakmadan kendinizi yola verin...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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