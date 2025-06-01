Nusret'e Şampiyonlar Ligi Gecesinde Şok: Kutlamaya Alınmadı

Nusret, son yıllarda spor organizasyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası’ndan Süper Kupa’ya kadar birçok etkinlikte futbolcularla poz verdi, kupaları eline aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde de onu tribünlerde görmeyi bekleyenler vardı. Bu daha çok övgüden ziyade rahatsızlık şeklindeydi. Nusret, Almanya'da da kutlamalardaki yerini almak istedi ancak işler beklediği gibi gitmedi.