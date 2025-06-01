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Nusret'e Şampiyonlar Ligi Gecesinde Şok: Kutlamaya Alınmadı

Nusret'e Şampiyonlar Ligi Gecesinde Şok: Kutlamaya Alınmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 20:40

Nusret, son yıllarda spor organizasyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası’ndan Süper Kupa’ya kadar birçok etkinlikte futbolcularla poz verdi, kupaları eline aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde de onu tribünlerde görmeyi bekleyenler vardı. Bu daha çok övgüden ziyade rahatsızlık şeklindeydi. Nusret, Almanya'da da kutlamalardaki yerini almak istedi ancak işler beklediği gibi gitmedi.

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Kupayı PSG aldı.

Kupayı PSG aldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya g eldi ve sahadan ezici bir skorla 5-0 galip ayrıldı. Bu zaferin ardından özel bir gecede bir araya gelen PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını kutladı.

Nusret de kutlamaya katılmak istedi.

Nusret de kutlamaya katılmak istedi.

Nusret de kutlama yapılan alana gitmek istedi. Kapıdaki görevliler ise Nusret'e engel olmaya çalıştı. Nusret'in yanındaki bir kişi ile sert bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Nusret'in kutlamaya alınmadığı anlar böyle görüntüledi:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Haha ha eziiik, sanki lüks bi malikanenin kapısına dilenmeye gelmiş de hizmetçiler tarafından kovulmuş gibi oldu 😄😄

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