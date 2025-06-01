Nusret'e Şampiyonlar Ligi Gecesinde Şok: Kutlamaya Alınmadı
Nusret, son yıllarda spor organizasyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası’ndan Süper Kupa’ya kadar birçok etkinlikte futbolcularla poz verdi, kupaları eline aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde de onu tribünlerde görmeyi bekleyenler vardı. Bu daha çok övgüden ziyade rahatsızlık şeklindeydi. Nusret, Almanya'da da kutlamalardaki yerini almak istedi ancak işler beklediği gibi gitmedi.
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Kupayı PSG aldı.
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Nusret de kutlamaya katılmak istedi.
Nusret'in kutlamaya alınmadığı anlar böyle görüntüledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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