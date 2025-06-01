FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Yeni Formatı ve Takımları Belli Oldu
FIFA'nın format değiştirdiği turnuvalardan nasibini Kulüpler Şampiyonası da aldı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası yeni formatı ve takımlarıyla 15 Haziran'da yaz aylarımızı dolduracak. Futbolsuz yaz ayları için ilaç gibi gelecek turnuvanın son takımı da belli oldu ve gruplar son halini aldı.
Organizasyon ABD'de başlayacak.
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Bir turnuvada daha format değiştirildi.
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Son bilette Cengiz Ünder de var.
32 takımlı turnuvada gruplar şu şekile olacak:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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