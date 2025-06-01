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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Yeni Formatı ve Takımları Belli Oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Yeni Formatı ve Takımları Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 17:33

FIFA'nın format değiştirdiği turnuvalardan nasibini Kulüpler Şampiyonası da aldı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası yeni formatı ve takımlarıyla 15 Haziran'da yaz aylarımızı dolduracak. Futbolsuz yaz ayları için ilaç gibi gelecek turnuvanın son takımı da belli oldu ve gruplar son halini aldı. 

Organizasyon ABD'de başlayacak.

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Bir turnuvada daha format değiştirildi.

Bir turnuvada daha format değiştirildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yaz aylarında karşımıza çıkacak. Bir ay boyunca futbol severlerin beğenisine çıkacak turnuvanın 32 takımlı yeni halinde gruplar belli oldu. 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında 63 mücadele 12 farklı stadyumda düzenlenecek. Final New York New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda, açılış maçı ise Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda olacak.

Son bilette Cengiz Ünder de var.

Son bilette Cengiz Ünder de var.

ABD temsilcisi Los Angeles FC ile Meksika’nın köklü kulübü Club America, play-off turunda karşı karşıya geldi. Cengiz Ünder’in formasını giydiği LAFC, rakibini 2-1 mağlup ederek organizasyona katılma hakkı kazandı. 

Turnuvanın açılış maçı 15 Haziran'da Al Ahly ile Inter Miami arasında olacak.

32 takımlı turnuvada gruplar şu şekile olacak:

32 takımlı turnuvada gruplar şu şekile olacak:

A Grubu

B Grubu

C Grubu

D Grubu

E Grubu

F Grubu

  • Fluminense (Brezilya)

  • Borussia Dortmund (Almanya)

  • Ulsan (Güney Kore)

  • Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu

H Grubu

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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