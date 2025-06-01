FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Yeni Formatı ve Takımları Belli Oldu

FIFA'nın format değiştirdiği turnuvalardan nasibini Kulüpler Şampiyonası da aldı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası yeni formatı ve takımlarıyla 15 Haziran'da yaz aylarımızı dolduracak. Futbolsuz yaz ayları için ilaç gibi gelecek turnuvanın son takımı da belli oldu ve gruplar son halini aldı.

Organizasyon ABD'de başlayacak.