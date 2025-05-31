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Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı

Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 17:53

Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine Okan Özkan getirildi. Bu atama, camiada ve taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Geçmiş kariyerinin yanı sıra Özkan’ın geçmişte Galatasaraylı olduğuna dair bazı iddialar gündeme geldi.

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Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Okan Özkan oluyor.

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Okan Özkan oluyor.

Sarı lacivertli camiada daha önce uzun soluklu bir şekilde Özkan'ın futbol geçmişi olmaması ve farklı alanlarda çalışması tepkiye neden olmuştu. Sosyal medyadan da Galatasaray ve Galatasaray'ın efsane isimlerini takip etmesi tepki çekmişti. Okan Özkan bu konuya sosyal medyadan yanıt verdi.

Tarihten fotoğrafla yanıtladı.

Tarihten fotoğrafla yanıtladı.

Okan Özkan, Fenerbahçe maçı izlerken bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa şu notu düştü: 

'Sene 2009. Diğer her şeyden bağımsız, 'Galatasaraylı' diyenleri şöyle izliyorum'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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