Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı
Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine Okan Özkan getirildi. Bu atama, camiada ve taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Geçmiş kariyerinin yanı sıra Özkan’ın geçmişte Galatasaraylı olduğuna dair bazı iddialar gündeme geldi.
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Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Okan Özkan oluyor.
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Tarihten fotoğrafla yanıtladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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