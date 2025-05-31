Fenerbahçe'nin Yeni Sportif Direktörü Okan Özkan "Galatasaraylı" İddialarını Yanıtladı

Sarı lacivertli camiada daha önce uzun soluklu bir şekilde Özkan'ın futbol geçmişi olmaması ve farklı alanlarda çalışması tepkiye neden olmuştu. Sosyal medyadan da Galatasaray ve Galatasaray'ın efsane isimlerini takip etmesi tepki çekmişti. Okan Özkan bu konuya sosyal medyadan yanıt verdi.