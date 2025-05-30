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“Sizde TOMA Varsa Bizde Osimhen Var” Diyen Berke Silivri'den Çıktı Galatasaray Maçına Gitti

“Sizde TOMA Varsa Bizde Osimhen Var” Diyen Berke Silivri'den Çıktı Galatasaray Maçına Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 00:27

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde sembolleşen isimlerden biri de Berke'ydi. Berke, 'Sizde TOMA varsa bizde Osimhen var' pankartıyla sembolleşmişti. 

Bugün tahliye edilen son öğrenciler arasında olan Berke, sevincini çok sevdiği Galatasaray ile kutladı.

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66 gün sonra hakim karşısına çıktı.

66 gün sonra hakim karşısına çıktı.
twitter.com

Silivri'de tutuklu yargılanan Berke, hapishaneye girişinin 66.gününde hakim karşısına çıktı. Tahliye edilen Berke'nin böyle bir günde yapacağı ilk işi tahmin etmek zor değildi.

O tweet de geldi...

O tweet de geldi...
twitter.com

Berke, cezaevinden çıktıktan sonra attığı bir tweette 'şu an maça yetişmeye çalışıyorum, her şeye dönüş yapacağım.. hepinize çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Ve kutlamalardan tweet attı...

Ve kutlamalardan tweet attı...
twitter.com

Berke, şampiyonluk kutlamaları esnasında çekilmiş fotoğrafını atarak 'Olmuyor... Denedim... Yine de yerine sevemedim...' paylaşımı yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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