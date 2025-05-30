“Sizde TOMA Varsa Bizde Osimhen Var” Diyen Berke Silivri'den Çıktı Galatasaray Maçına Gitti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde sembolleşen isimlerden biri de Berke'ydi. Berke, 'Sizde TOMA varsa bizde Osimhen var' pankartıyla sembolleşmişti.

Bugün tahliye edilen son öğrenciler arasında olan Berke, sevincini çok sevdiği Galatasaray ile kutladı.