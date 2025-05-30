“Sizde TOMA Varsa Bizde Osimhen Var” Diyen Berke Silivri'den Çıktı Galatasaray Maçına Gitti
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde sembolleşen isimlerden biri de Berke'ydi. Berke, 'Sizde TOMA varsa bizde Osimhen var' pankartıyla sembolleşmişti.
Bugün tahliye edilen son öğrenciler arasında olan Berke, sevincini çok sevdiği Galatasaray ile kutladı.
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66 gün sonra hakim karşısına çıktı.
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O tweet de geldi...
Ve kutlamalardan tweet attı...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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