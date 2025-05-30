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Potada Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenerken Alperen ve Ebrar Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Potada Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenerken Alperen ve Ebrar Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 00:09

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray'ı 91-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadeleye etkili başlayan Beşiktaş, farkı erkenden açarak ilk yarıyı 46-40 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü artıran siyah-beyazlılar, son periyoda 20 sayılık avantajla girdi. Serinin ikinci maçı 1 Haziran'da Galatasaray’ın sahasında oynanacak.

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Potada Beşiktaş rahat kazandı.

Potada Beşiktaş rahat kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın rahat kazandığı maçta tribünde yalnız bırakmayanlara arasında ünlü simalar da vardı.

Alperen Şengün eski takımını yalnız bırakmadı.

Alperen Şengün eski takımını yalnız bırakmadı.

Houston Rockets forması giyen All Star sevini de yaşayan Alperen Şengün, eski takımı Beşiktaş'ı tribünde yalnız bırakmadı ve maçı ilgiyle takip etti.

Tribünlerde bir fanatik daha...

Tribünlerde bir fanatik daha...

Derbilerde attığı tweetler ve futbol takımını yakından takip etmesiyle aşina olduğumuz Ebrar Karakurt bu kez basketbolda takımının yanındaydı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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