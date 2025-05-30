Potada Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenerken Alperen ve Ebrar Takımlarını Yalnız Bırakmadı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray'ı 91-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadeleye etkili başlayan Beşiktaş, farkı erkenden açarak ilk yarıyı 46-40 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü artıran siyah-beyazlılar, son periyoda 20 sayılık avantajla girdi. Serinin ikinci maçı 1 Haziran'da Galatasaray’ın sahasında oynanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Potada Beşiktaş rahat kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Şengün eski takımını yalnız bırakmadı.
Tribünlerde bir fanatik daha...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın