Galatasaray, İstanbul'un 5 Farklı Bölgesinde Yıldızlar Oluşturdu

Galatasaray üst üste üç kez şampiyon olarak 25.şampiyonluğuna ulaştı ve 5.yıldızı getirdi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Yenikapı'da kutladığı beş yıldızı bu gece bir kez daha kutladı ve tarihi bölgelerden yıldızlar dronelarla gökte oluşturuldu.