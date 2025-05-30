Galatasaray, İstanbul'un 5 Farklı Bölgesinde Yıldızlar Oluşturdu
Galatasaray üst üste üç kez şampiyon olarak 25.şampiyonluğuna ulaştı ve 5.yıldızı getirdi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Yenikapı'da kutladığı beş yıldızı bu gece bir kez daha kutladı ve tarihi bölgelerden yıldızlar dronelarla gökte oluşturuldu.
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İlk yıldız tarihi liseden...
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İkinci yıldız adadan...
Üçüncü yıldız tarihi tesisten...
Dördüncü yıldız yeni tesisten...
Son yıldız ise RAMS Park'tan...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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