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Galatasaray, İstanbul'un 5 Farklı Bölgesinde Yıldızlar Oluşturdu

Galatasaray, İstanbul'un 5 Farklı Bölgesinde Yıldızlar Oluşturdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 22:28

Galatasaray üst üste üç kez şampiyon olarak 25.şampiyonluğuna ulaştı ve 5.yıldızı getirdi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Yenikapı'da kutladığı beş yıldızı bu gece bir kez daha kutladı ve tarihi bölgelerden yıldızlar dronelarla gökte oluşturuldu.

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İlk yıldız tarihi liseden...

İlk yıldız tarihi liseden...

1972'de gelen ilk yıldız için Galatasaray, tarihi bir mekanı, Galatasaray Lisesi'ni tercih etti. 

Galatasaray Lisesi'nden bir yıldız dronelalrla gökyüzünde oluşturuldu.

İkinci yıldız adadan...

İkinci yıldız adadan...

Galatasaray için önemli olan yerlerden biri de şüphesiz Galatasaray Adası'ydı. İkinci yıldız da buradan gök yüzüne yükseldi.

Üçüncü yıldız tarihi tesisten...

Üçüncü yıldız tarihi tesisten...

Galatasaray'ın birçok hüznüne ve sevincine şahitlik eden Metin Oktay Tesisleri artık olmayacak. Ama kutlamalarda o da unutulmadı. üçüncü yıldız Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıktı.

Dördüncü yıldız yeni tesisten...

Dördüncü yıldız yeni tesisten...

Galatasaray'ın dördüncü yıldızı yeni tesisler Kemerburgaz Tesisleri'nden göklere yükseldi. Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz Tesisi'ne geçiş de simgelendi.

Son yıldız ise RAMS Park'tan...

Son yıldız ise RAMS Park'tan...

Beşinci yıldız şampiyonlukların şahidi Rams Park'ta havalandı. Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlarını oluşturan beş yıldızla birlikte dronelarla futbolculara da teşekkür edildi.

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Ali Sami Yen unutulmadı.

Ali Sami Yen unutulmadı.

Galatasaray'ın kurucu lideri Ali Sami Yen, RAMS Park semalarında dronelarla oluşturuldu.

Muslera'ya teşekkür...

Muslera'ya teşekkür...

Fernando Muslera ve Dries Mertens'e de dronelarla teşekkür edildi.

Bir de Osimhen sürprizi vardı.

Bir de Osimhen sürprizi vardı.

Osimhen'in Antalyaspor'a attığı roveşata golü ve maskesi de dronelarla gökyüzünde görüldü. 

*Drone görüntüleri beIN Sporst'tan alınmıştır.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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