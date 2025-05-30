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Galatasaray'ın Efsane File Bekçisi Muslera, Omuzlarda Veda Etti

Galatasaray'ın Efsane File Bekçisi Muslera, Omuzlarda Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 21:56

Galatasaray sezonun son maçında Başakşehir'i ağırladı. Muslera, Mertens gibi yıldızlar son kez Galatasaray formasıyla seyircisini selamladı. Mertens golle geceye imza atarken bir imza da Muslera'dan geldi. 

Uruguaylı file bekçisini alkışlatmak için oyundan çıkaran Okan Buruk, oyuna GÜney Güvenç'i aldı. Muslera takım arkadaşlarının omuzlarında veda etti.

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Galatasaray sezonu evinde kapattı.

Galatasaray sezonu evinde kapattı.

Sezonu şampiyon ve beş yıldızla kapatan sarı kırmızılılar geçtiğimiz hafta Yenikapı'daki festivalin ardından taraftarının karşısına çıktı. Başakşehir maçıyla sezonu kapatan Galatasaray'da duygusal vedalar da vardı.

O vedalardan biri de Muslera'dandı...

O vedalardan biri de Muslera'dandı...

Muslera dün yaptığı basın toplantısında 'Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum' demişti. 

14 yıla birçok başarıyı ve hüznü sıkıştıran Uruguaylı kaleci taraftarına da veda etme fırsatı bulndu.

Okan Buruk'tan jest...

Okan Buruk'tan jest...

Okan Buruk, Uruguaylı kaleciyi oyundan çıkarakra sahaya Günay Güvenç'i aldı. 

Bu esnada stadyumda duygusal anlar yaşanırken futbolcular Muslera'yı omuzlarında uğurladı. Tüm stadyumun alkışladığı Muslera da duygusal anlar yaşadı.

Muslera, Galatasaray'da kariyerine başladığı 25 numaralı formasıyla sahadan çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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