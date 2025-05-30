Galatasaray'ın Efsane File Bekçisi Muslera, Omuzlarda Veda Etti
Galatasaray sezonun son maçında Başakşehir'i ağırladı. Muslera, Mertens gibi yıldızlar son kez Galatasaray formasıyla seyircisini selamladı. Mertens golle geceye imza atarken bir imza da Muslera'dan geldi.
Uruguaylı file bekçisini alkışlatmak için oyundan çıkaran Okan Buruk, oyuna GÜney Güvenç'i aldı. Muslera takım arkadaşlarının omuzlarında veda etti.
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Galatasaray sezonu evinde kapattı.
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O vedalardan biri de Muslera'dandı...
Okan Buruk'tan jest...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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