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Lucas Torreira, Efsane Uruguaylı Lider Pepe Mujica'nın Ölümünden Etkilendiğini Söyledi

Lucas Torreira, Efsane Uruguaylı Lider Pepe Mujica'nın Ölümünden Etkilendiğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 20:17

Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, kısa süre önce hayatını kaybeden ve mütevazı yaşam tarzıyla “dünyanın en yoksul devlet başkanı” olarak tanınan Pepe Mujica’yı ölümünden önce ziyaret ettiğini anlattı. Bu özel buluşmayı duygusal sözlerle aktaran Torreira, Mujica’yla geçirdiği zamanı unutulmaz bir anı olarak tanımladı.

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Uruguaylı yıldız oyuncu Pepe Mujica için özel izin aldı.

Uruguaylı yıldız oyuncu Pepe Mujica için özel izin aldı.

Galatasaray’ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Lucas Torreira, birkaç gün önce ülkesine döndü. İki yıl aradan sonra yeniden Uruguay Milli Takımı'na davet edilen yıldız oyuncu, kulüpten özel izin alarak İstanbul’dan ayrıldı. Bu nedenle sezonun kapanış maçının kadrosunda yer almadı. Torreira, yaz dönemini milli forma altında geçirecek.

Mujica'nın hayatında önemli bir yeri var.

Mujica'nın hayatında önemli bir yeri var.

Lucas Torreira, Pepe Mujica ile buluşmasını duygusal sözlerle anlattı:

'Kişisel olarak benim için güzel bir sohbetti çünkü onunla tanışmak uzun zamandır özlemini çektiğim bir şeydi. Siyasetten ya da başka bir şeyden bahsetmiyorum, sadece bir karakter olarak ve yaşadığı deneyimlerden dolayı onunla tanışmak istedim. Açıkçası, bir Uruguaylı olarak ölümü beni çok etkiledi, bu yüzden ailesi ve tüm Uruguay halkını sımsıkı kucaklıyorum'.

Forma hediye etmişti.

Forma hediye etmişti.

Jose “Pepe” Mujica, sade yaşam tarzı ve toplumsal adalet odaklı duruşuyla dünya çapında tanındı. Makam aracı olarak Vosvos kullanması ve maaşının büyük kısmını bağışlamasıyla “dünyanın en yoksul başkanı” olarak anıldı. Özgürlükçü ve eşitlikçi politikalarıyla Uruguay’da önemli reformlara imza attı.

Torreira da ziyaretinde formasını hediye etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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