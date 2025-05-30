Lucas Torreira, Efsane Uruguaylı Lider Pepe Mujica'nın Ölümünden Etkilendiğini Söyledi

Lucas Torreira, Pepe Mujica ile buluşmasını duygusal sözlerle anlattı:

'Kişisel olarak benim için güzel bir sohbetti çünkü onunla tanışmak uzun zamandır özlemini çektiğim bir şeydi. Siyasetten ya da başka bir şeyden bahsetmiyorum, sadece bir karakter olarak ve yaşadığı deneyimlerden dolayı onunla tanışmak istedim. Açıkçası, bir Uruguaylı olarak ölümü beni çok etkiledi, bu yüzden ailesi ve tüm Uruguay halkını sımsıkı kucaklıyorum'.