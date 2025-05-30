Lucas Torreira, Efsane Uruguaylı Lider Pepe Mujica'nın Ölümünden Etkilendiğini Söyledi
Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, kısa süre önce hayatını kaybeden ve mütevazı yaşam tarzıyla “dünyanın en yoksul devlet başkanı” olarak tanınan Pepe Mujica’yı ölümünden önce ziyaret ettiğini anlattı. Bu özel buluşmayı duygusal sözlerle aktaran Torreira, Mujica’yla geçirdiği zamanı unutulmaz bir anı olarak tanımladı.
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Uruguaylı yıldız oyuncu Pepe Mujica için özel izin aldı.
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Mujica'nın hayatında önemli bir yeri var.
Forma hediye etmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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