Jurgen Klopp'un Eski Yardımcısı Pepijn Linders'in Önünde İki İhtimal Var: Kayserispor ya da Manchester City
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonu için çarpıcı bir adayın peşinde. Kulübün Futbol Direktörü Muhammed Türkmen’in, Liverpool’da Jürgen Klopp’un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders’i takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü. Ancak bu konuda rakipleri Manchester City...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sergej Jakirovic mucizeyi gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk aday Pepijn Linders,
Manchester City ile görüşecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
kaynak kısmı boş.