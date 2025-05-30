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Jurgen Klopp'un Eski Yardımcısı Pepijn Linders'in Önünde İki İhtimal Var: Kayserispor ya da Manchester City

Jurgen Klopp'un Eski Yardımcısı Pepijn Linders'in Önünde İki İhtimal Var: Kayserispor ya da Manchester City

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 19:19

Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonu için çarpıcı bir adayın peşinde. Kulübün Futbol Direktörü Muhammed Türkmen’in, Liverpool’da Jürgen Klopp’un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders’i takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü. Ancak bu konuda rakipleri Manchester City...

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Sergej Jakirovic mucizeyi gerçekleştirdi.

Sergej Jakirovic mucizeyi gerçekleştirdi.

Küme düşmesi en büyük adaylardan olan Kayserispor, Jakirovic'in gelişiyle lige tutundu ve gösterdiği performansla ligin zirvesine de kafa tuttu. Ancak Jakirovic'in Hull City ile anlaşacağı iddiaları Kayseri ekibini arayışlara itti.

İlk aday Pepijn Linders,

İlk aday Pepijn Linders,

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kayserispor Futbol Direktörü Muhammed Türkmen, Salzburg'dan ayrılan Pepijn Lijnders'i takımın başına getirmek istiyor. Hollandalı teknik adam için Kayserispor beklemeye geçti ancak rakibi çok güçlü.

Manchester City ile görüşecek.

Manchester City ile görüşecek.

Pepijn Lijnders, şu anda Manchester City’de yardımcı antrenörlük görevi için görüşmeler yapıyor. City’de Juanma Lillo, Inigo Dominguez ve Carlos Vicens’in ayrılması sonrası teknik ekipte oluşan boşlukları doldurmak isteyen Pep Guardiola’nın, Lijnders’i kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

Görüşme olumsuz sonuçlarsa Kayserispor ihtimali doğacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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