UEFA'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gelirleri Belli Oldu
UEFA, organizasyonda mücadele eden takımlara aldıkları puanlar ve geçtikleri turlara göre para ödülleri dağıtıyor. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de bu maddi destekten faydalandı. Takımlar arasında en yüksek geliri Galatasaray elde etti. İşte UEFA'nın bu yıl verdiği ödül listesinin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon 3 Türk takımı Avrupa Ligi'nde mücadele etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok Gelir Galatasaray'ın oldu.
Türk takımları arasında Fenerbahçe ikinci sırada.
Beşiktaş 10.7 milyon Euro kazandı.
En az Başakşehir kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zirveyle aramızda uçurum var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın