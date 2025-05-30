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UEFA'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gelirleri Belli Oldu

UEFA'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gelirleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 18:33

UEFA, organizasyonda mücadele eden takımlara aldıkları puanlar ve geçtikleri turlara göre para ödülleri dağıtıyor. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de bu maddi destekten faydalandı. Takımlar arasında en yüksek geliri Galatasaray elde etti. İşte UEFA'nın bu yıl verdiği ödül listesinin detayları…

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Bu sezon 3 Türk takımı Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Bu sezon 3 Türk takımı Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu sezon dört takım yarıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı yer almazken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeydi.

En çok Gelir Galatasaray'ın oldu.

En çok Gelir Galatasaray'ın oldu.

2024-2025 Süper Lig sezonunun şampiyonu Galatasaray, UEFA gelirlerinde de Türkiye'nin en üst basamağına çıktı. Avrupa’daki performansıyla bu sezon toplam 18.4 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı takım, UEFA genel sıralamasında 37. sırayı aldı.

Türk takımları arasında Fenerbahçe ikinci sırada.

Türk takımları arasında Fenerbahçe ikinci sırada.

Süper Lig’i ikinci tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, Avrupa’dan 15.9 milyon Euro gelir sağladı. UEFA sıralamasında 43. basamağa yükselen sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan başlayacak.

Beşiktaş 10.7 milyon Euro kazandı.

Beşiktaş 10.7 milyon Euro kazandı.

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarındaki performansıyla 10.7 milyon Euro gelir elde ederek UEFA sıralamasında 56. sırada yer aldı. Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor’a mağlup olan siyah-beyazlıların üçüncülük şansı azaldı. Ligi dördüncü sırada tamamlamaları halinde, Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacaklar.

En az Başakşehir kazandı.

En az Başakşehir kazandı.

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, Avrupa’dan 7.4 milyon Euro gelir elde etti. Süper Lig’de son haftaya 5. sırada giren turuncu-lacivertliler, bu pozisyonlarını korurlarsa gelecek sezon Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacaklar.

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Zirveyle aramızda uçurum var.

Zirveyle aramızda uçurum var.

UEFA'nın kulüplere dağıttığı ödül gelirlerinde Avrupa devleri başı çekiyor.

Bu sezon en çok kazanan takımlar şunlar:

Paris Saint-Germain – 137.9 milyon Euro

Inter – 136.6 milyon Euro

Arsenal – 117.0 milyon Euro

Barcelona – 116.6 milyon Euro

Bayern Münih – 105.2 milyon Euro

Bu kulüplerin Şampiyonlar Ligi’nde ileri turlara kalmaları, gelirlerini katlamalarında büyük rol oynadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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