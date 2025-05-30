UEFA'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gelirleri Belli Oldu

UEFA, organizasyonda mücadele eden takımlara aldıkları puanlar ve geçtikleri turlara göre para ödülleri dağıtıyor. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de bu maddi destekten faydalandı. Takımlar arasında en yüksek geliri Galatasaray elde etti. İşte UEFA'nın bu yıl verdiği ödül listesinin detayları…

Kaynak